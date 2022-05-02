"Все биткоины мира не стоят и $25": миллиардер Уоррен Баффет раскритиковал крипту (видео)

Миллиардер не готов променять доллары на диджитал-валюту, которую считает чем-то "магическим", но на деле — ничего не стоящим.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Недавно миллиардер-инвестор Уоррен Баффет резко раскритиковал самую популярную в мире криптовалюту. Он заявил, что биткоин не несет в себе никакой ценности и "ничего не производит". Об этом сообщает gizmodo.com.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В ходе ежегодного собрания акционеров Berkshire Hathaway в Омахе (США) Баффет сказал, что считает криптовалюту чем-то "магическим", а люди, подметил бизнесмен, придают слишком много значения всему "магическому".

Баффет, состояние которого составляет $124 млрд, объяснил, что если бы люди, присутствующие на собрании, к примеру, владели бы всеми сельскохозяйственными угодьями в США и предложили бы ему купить 1% акций этих угодий за $25 млрд, то он немедленно выписал бы чек, потому что считает акции угодий "продуктивными". Баффет сказал, что он заключил бы аналогичную сделку за 1% от всех сдаваемых в аренду квартир в США, если бы это было возможным.

"Если бы вы сказали мне, что владеете всеми биткойнами в мире, и предложили бы их мне за $25, я бы не купил их. Что я с ними делал бы?", — задался вопросом миллиардер.

Он заметил, что квартиры приносили бы прибыль, потому что их можно сдавать в аренду, сельхоз угодья дают возможность производить продукты питания — и можно зарабатывать на их продаже, но вот биткоины , по его мнению, не дают ничего.

Уоррен Баффет также упомянул Сатоши Накамото, так называемого создателя биткойнов, который "может существовать, а может и не существовать". По словам предпринимателя, биткойн стал самой популярной криптовалютой в мире только потому, что его происхождение — это большая загадка.

"Некоторые вещи имеют ценность, но не производят ничего осязаемого. Например, глядя на картину, вы можете предположить, что она будет иметь какую-то ценность через 500 лет", — сказал Баффет. — "Но чтобы активы имели ценность, они должны кому-то что-то давать".

Миллиардер высказал мнение, что если, кто-то думает, что Соединенные Штаты собираются заменить доллары чем-то типа криптовалюты, то этот человек сошел с ума.

Ранее Фокус писал о том, что Подождал 6 лет и стал миллионером: пользователь вывел биткоины на $10,9 млн

Холдер приобретал криптовалюту за $360, а вывел с кошелька, когда ее стоимость достигла $40,6 тыс.