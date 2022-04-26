Подождал 6 лет и стал миллионером: пользователь вывел биткоины на $10,9 млн

Холдер приобретал криптовалюту за $360, а вывел с кошелька, когда ее стоимость достигла $40,6 тыс.

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Неизвестный пользователь впервые за шесть лет вывел со своего кошелька 272 биткоина на $10,9 млн, которые значительно подорожали с момента покупки. Все транзакции зафиксированы на сайте Blockchain.com.

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Cудя по записям, кошелек существует как минимум с ноября 2013 года — тогда на баланс поступили 76,3 BTC, а курс составлял около $360 за единицу. В 2014 году владелец перевел всю криптовалюту, после чего примерно два года счет простаивал.

В апреле 2016 года неизвестный снова обзавелся средствами, на этот раз кошелек пополнили на 249,7 биткоинов по $220 каждый (общая стоимость — $54,9 тыс). За шесть лет зафиксировано несколько транзакций для пополнения счета, каждая на сумму меньше 1 BTC, последнее состоялось в сентябре 2021 года. С 2016 года стоимость криптовалюты увеличилась примерно в 184 раза — до $40,6 тыс.

Холдер перевел 272 биткоина двумя транзакциями (100 и 172 BTC), их общая сумма составила более $10,9 млн. Стоит отметить, что перевод криптовалюты со счета не обязательно означает, что владелец ее продал — он мог просто отправить ее на другой собственный кошелек. Так или иначе, а баланс на счету сейчас нулевой.

В июле 2021 года неизвестный спустя 9 лет вывел с кошелька биткоинов на $26,1 млн — это время активы подорожали в 7 тысяч раз. 791 BTC хранились на счету с 2012 года, когда стоимость криптовалюты составляла около $5 за единицу.

Писали также, почему владельцы выводят "спящие" BTC и как это влияет на курс криптовалюты. Заметив такую активность, другие инвесторы подозревают скорое падение цены и сами начинают выводить средства, что как раз и вызывает снижение курса.