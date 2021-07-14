Хорошая инвестиция: неизвестный спустя 9 лет вывел с кошелька Биткоинов на $26,1 млн

В 2012 году 791 биткоин оценивался в 3,7 тысяч долларов, а к 2021-му криптовалюта выросла более чем в 7 тысяч раз.

Неизвестный держатель кошелька вывел на 791 биткоин, общей суммой на 26,1 млн долларов спустя 9 лет неактивности.

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Об этом сообщает трекер транзакций Whale Alert в Twitter.

12 июля был зафиксирован перевод 791 биткоина, которые не были активны с мая 2012 года. В то время стоимость криптовалюты оценивалась в 3,7 тысячи долларов — по $5 за один BTC. За 9 лет стоимость цифровых активов выросла более чем в 7 тысяч раз.

Как пишет РБК, подобные транзакции совершались и раньше. Например, в феврале 2021 года крупнейший держатель Биткоина перевел на другие адреса 100 монет, которые были неактивны с 2010 года. В 2010 году они стоили около 8 долларов, а на момент перевода — 5 млн долларов. Цена актива возросла в 622,5 тысяч раз.

А в октябре 2020-го один неизвестный держатель перевел 50 битков, которые были неактивны с 2010 года.

Напомним, сотни трейдеров пытаются судиться с биржей Binance из-за потери средств после падения курса 19 мая.

Сообщалось, что британец, выбросивший 7500 биткоинов, придумал новый план их поиска.

Отметим, что мошенники в Великобритании использовали криптовалюту для отмывания денег. Полиция изъяла четверть миллиарда в криптовалюте.