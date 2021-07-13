Верните наши BTC! Сотни трейдеров пытаются судиться с "призрачной" биржей Binance

Биржа практически никак не регулируется законом и не имеет штаб-квартиры, поэтому трейдеры объединяют усилия в борьбе за компенсацию убытков.

После падения курса Bitcoin в мае 2021 года многие торговцы электронной валютой были заблокированы и не смогли завершить сделки на Binance. Теперь они объединились, чтобы попробовать подать в суд на крупнейшую крипто-биржу.

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Об этом сообщает Wall Street Journal.

В мае биржа зависла на несколько часов из-за падения курса на электронные валюты. В течение этого времени были заморожены все сделки, в том числе с кредитным плечом. Пользователи терпели убытки из-за невозможности закрытия сделок.

Резидент Торонто Фаваз Ахмед начал торговать в начале 2020 года на Binance. К маю 2021 года у него уже было 1250 монет в криптовалюте, которые оценивались в 3 млн долларов. Он их потерял из-за того, что приложение зависло и он не смог вовремя выйти из сделки.

"Это было худшее время в моей жизни", — прокомментировал Ахмед.

Основная проблема с подачей иска на биржу заключается в том, что она не имеет своей штаб-квартиры и фактически не регулируется законами, как, например, банки. Поэтому, как пишут в издании, у трейдеров есть трудности с тем, чтобы определиться, к кому обращаться.

Создавать штаб-квартиру они отказываются, называя ее "устаревшей концепцией". Согласно условиям и положениям Binance, пользователи, требующие компенсировать убытки, должны подавать иски в Гонконгский международный арбитражный центр. Однако такая процедура дорогостоящая для физлиц.

Для решения этой проблемы 700 трейдеров во Франции объединились для того, чтобы попробовать вернуть свои убытки, которые они получили из-за падения курса. В то же время в Италии юристы отравили 11 писем на разные адреса Binance, найденные на территории Европы.

В бирже заявляют, что они предприняли все шаги, чтобы помочь пользователям, потерявшие деньги из-за сбоя в системе.

Напомним, в мае курс биткоина обрушился с 64 до 39 тысяч долларов. Капитализация рынка криптовалюты из-за биткоина уменьшилась на 1 трлн долларов.

Позднее сообщалось, что Китай ужесточает репрессии против криптовалют.