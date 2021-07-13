Поверніть наші BTC! Сотні трейдерів намагаються судитися з "примарною" біржею Binance

Біржа практично ніяк не регулюється законом і не має штаб-квартири, тому трейдери об'єднують зусилля у боротьбі за компенсацію збитків.

Після падіння курсу Bitcoin у травні 2021 року багато торговців електронної валютою були заблоковані і не змогли завершити угоди на Binance. Тепер вони обʼєдналися, щоб спробувати подати в суд на найбільшу крипто-біржу.

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Про це повідомляє Wall Street Journal.

У травні біржа зависла на кілька годин через падіння курсу на електронні валюти. Протягом цього часу були заморожені всі операції, зокрема з кредитним плечем. Користувачі зазнавали збитків через неможливість закриття угод.

Резидент Торонто Фаваз Ахмед почав торгувати на початку 2020 року на Binance. До травня 2021 року в нього вже було 1250 монет в криптовалюті, які оцінювалися у 3 млн доларів. Він їх втратив через те, що додаток завис і він не зміг вчасно вийти з угоди.

"Це був найгірший час у моєму житті", — прокоментував Ахмед.

Основна проблема з подачею позову на біржу полягає у тому, що вона не має своєї штаб-квартири і фактично не регулюється законами, як, наприклад, банки. Тому, як пишуть у виданні, у трейдерів є труднощі з тим, щоб визначитися, до кого звертатися.

Створювати штаб-квартиру вони відмовляються, називаючи її "застарілою концепцією". Згідно з умовами та положеннями Binance, користувачі, які потребують компенсувати збитки, повинні подавати позови в Гонконгзький міжнародний арбітражний центр. Однак така процедура дорога для фізосіб.

Для вирішення цієї проблеми 700 трейдерів у Франції обʼєдналися для того, щоб спробувати повернути свої збитки, які вони отримали через падіння курсу. Водночас в Італії юристи відправили 11 листів на різні адреси Binance, знайдені на території Європи.

На біржі заявляють, що вони зробили всі кроки, щоб допомогти користувачам, які втратили гроші через збій у системі.

Нагадаємо, в травні курс біткоїна обвалився з 64 до 39 тисяч доларів. Капіталізація ринку криптовалют через біткоїн зменшилася на 1 трлн доларів.

Пізніше повідомлялося, що Китай посилює репресії проти криптовалюти.