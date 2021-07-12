Эврика! Британец, выбросивший 7500 Биткоинов, придумал новый план их поиска

Искусственный интеллект должен будет "просканировать" сотни тысяч тонн отходов.

В Великобритании 35-летний IT-специалист Джеймс Хауэллс в 2013 году по ошибке выбросил жесткий диск компьютера, на котором было 7500 биткоинов. Хауэллс купил цифровую валюту в 2009 году, когда ее цена была низкой, а спохватился о потере только тогда, когда цена начала расти. Однако городской совет категорически запретил ему копаться на свалке.

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Сейчас от разработал новый план поиска, сообщает портал Bitcoin.com.

[ + – ] Джеймс Хауэллс

По словам Хауэллса, на операцию ему потребуется не меньше 12 месяцев. Это будет "масштабный поиск", утверждает он, в ходе которого будут использоваться не "ведра и лопаты", а самые современные технологии.

"У нас есть система с несколькими конвейерными лентами, рентгеновскими сканирующими устройствами и искусственным интеллектом, который обучен распознавать предметы, размер и плотность которых аналогичны жесткому диску", – заявил Хауэллс.

Финансовые затраты пообещал покрыть один из хедж-фондов в обмен на "львиную долю" Биткоинов, которые могут быть обнаружены на свалке. Ожидается, что придется перебрать 300–400 тыс. тонн отходов.

Сейчас стоимость 7500 BTC составляет около $246 млн.

"Поиск должен вестись аккуратно, потому что мы не хотим повредить жесткий диск в процессе," – подчеркнул Хауэллс. Он заверяет, что поговорил со специалистами по раскопкам и инженерами, чтобы убедиться, что "все это делается правильно, и безопасным для окружающей среды способом".

Хауэллс добавил, что в течение последних четырех или пяти месяцев он "разговаривал с некоторыми из лучших в мире экспертов по восстановлению данных, чтобы убедиться, что возможность достать крипту с жесткого диска есть".

Британец считает, что его жесткий диск находится на площади 200 квадратных метров и на глубине до 15 метров.

Однако городской совет Ньюпорта пока не разрешает поиски на свалке, даже после того, как Хауэллс предложил им 55 млн фунтов стерлингов (76 млн долларов).

Городской совет объяснил, что затраты на раскопку, хранение и переработку отходов "могут исчисляться миллионами фунтов стерлингов – без каких-либо гарантий, что диск будет найден или все еще находятся в рабочем состоянии". Совет добавил, что "раскопки невозможны и в соответствии с нашим лицензионным разрешением, и сами они окажут огромное воздействие на окружающую среду".

Напомним, ранее Фокус рассказывал о первом плане Хауэллса. Он состоял в том, чтобы раскопать "по координатной сетке" участок свалки, просматривая извлекаемые отходы.