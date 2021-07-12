Еврика! Британець, який викинув 7500 біткоїнів, придумав новий план їх пошуку

Штучний інтелект повинен буде "просканувати" сотні тисяч тонн відходів.

У Великобританії 35-річний IT-фахівець Джеймс Хауеллс у 2013 році помилково викинув жорсткий диск компʼютера, на якому було 7500 біткоїнів. Хауеллс купив цифрову валюту у 2009 році, коли її ціна була низькою, а схаменувся про втрату тільки тоді, коли ціна почала зростати. Однак, міська рада категорично заборонила йому копатися на звалищі.

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Наразі він розробив новий план пошуку, повідомляє портал Bitcoin.com.

[ + – ] Джеймс Хауеллс

За словами Хауеллса, на операцію йому буде потрібно понад 12 місяців. Це буде "масштабний пошук", стверджує він, у ході якого будуть використовуватися не "відра і лопати", а найсучасніші технології.

"У нас є система з декількома конвеєрними стрічками, рентгенівськими сканувальними пристроями і штучним інтелектом, який навчений розпізнавати предмети, розмір і щільність яких аналогічні до жорсткого диска", — заявив Хауеллс.

Фінансові витрати пообіцяв покрити один з хедж-фондів в обмін на "левову частку" біткоїнів, які можуть бути виявлені на звалищі. Очікується, що доведеться перебрати 300-400 тис. тонн відходів.

Наразі вартість 7500 BTC становить близько $ 246 млн.

"Пошук повинен проводитися акуратно, тому що ми не хочемо пошкодити жорсткий диск у процесі," — підкреслив Хауеллс. Він запевняє, що поговорив з фахівцями з розкопок і інженерами, щоб переконатися, що "все це робиться правильно, і безпечним для навколишнього середовища способом".

Хауеллс додав, що протягом останніх чотирьох або пʼяти місяців він "розмовляв з деякими з кращих у світі експертів з відновлення даних, щоб переконатися, що можливість дістати крипту з жорсткого диска є".

Британець вважає, що його жорсткий диск розташований на площі 200 квадратних метрів і на глибині до 15 метрів.

Однак, міська рада Ньюпорта поки не дозволяє пошуки на звалищі, навіть після того, як Хауеллс запропонував їм 55 млн фунтів стерлінгів (76 млн доларів).

Міська рада пояснила, що витрати на розкопки, зберігання і переробку відходів "можуть обчислюватися мільйонами фунтів стерлінгів — без будь-яких гарантій, що диск буде знайдений або все ще в робочому стані". Рада додала, що "розкопки неможливі і відповідно до нашого ліцензійного дозволу, і самі вони зроблять величезний вплив на навколишнє середовище".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про перший план Хауеллса. Він полягав у тому, щоб розкопати "по координатній сітці" ділянку звалища, переглядаючи відходи, які добуваються.