Хороша інвестиція: невідомий через 9 років вивів із гаманця біткоїнів на $26,1 млн

У 2012 році 791 біткоїн оцінювався в 3,7 тисячі доларів, а до 2021-го криптовалюта виросла більш ніж у 7 тисяч разів.

Невідомий власник гаманця вивів 791 біткоїн, загальною сумою 26,1 млн доларів через 9 років неактивності.

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Про це повідомляє трекер транзакцій Whale Alert у Twitter.

12 липня був зафіксований переказ 791 біткоїна, які не були активні з травня 2012 року. У той час вартість криптовалюти оцінювалася в 3,7 тисячі доларів — по $5 за один BTC. За 9 років вартість цифрових активів зросла більш ніж у 7 тисяч разів.

Як пише РБК, подібні транзакції відбувалися і раніше. Наприклад, у лютому 2021 року найбільший утримувач біткоїнів переказав на інші адреси 100 монет, які були неактивні з 2010 року. У 2010 році вони коштували приблизно 8 доларів, а на момент переказу — 5 млн доларів. Ціна активу зросла в 622,5 тисяч разів.

А в жовтні 2020-го один невідомий власник переказав 50 битків, які були неактивні з 2010 року.

Нагадаємо, сотні трейдерів намагаються судитися з біржею Binance через втрату коштів після падіння курсу 19 травня.

Повідомлялося, що британець, який викинув 7 500 біткоїнів, вигадав новий план їх пошуку.

Зазначимо, що шахраї у Великобританії використовували криптовалюту для відмивання грошей. Поліція вилучила чверть мільярда в криптовалюті.