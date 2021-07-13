Шахраї знову використовували криптовалюту: у Великобританії поліцейські вилучили $250 млн в крипті

Криптовалюта вилучена у межах розслідування міжнародного відмивання грошей.

Поліція Великобританії конфіскувала криптовалюту на суму близько 250 мільйонів доларів у межах розслідування відмивання грошей, що стало одним з найбільших вилучень криптовалюти у світі і побило рекорд, встановлений у червні 2021 року.

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Як пише Forbes, вилученню передували аналогічні оперативні заходи, вжиті три тижні тому, коли було конфісковано 160 млн доларів у криптовалюті. Всі ці дії правоохоронців є частиною тривалого масштабного розслідування міжнародного відмивання грошей, проведеного британським Управлінням по боротьбі з економічними злочинами.

Повідомляється, що вилучення сталося після того, як 24 червня була затримана 39-річна жінка за підозрою у відмиванні грошей, яку потім звільнили під заставу. На минулих вихідних її знову допитали і залишили на волі до кінця липня.

За словами детектива Джо Раяна, вилучення криптовалюти є ще однією важливою віхою у цьому розслідуванні, яке триватиме протягом декількох місяців.

При цьому правоохоронці не розкривають, які саме криптовалюти були конфісковані.

За словами заступника помічника комісара Грема Макналті, доходи від злочинної діяльності відмиваються "різними способами", проте організовані злочинці все частіше "використовують криптовалюту для відмивання своїх брудних грошей".

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