Через Telegram відмили $105 млн, вкрадених урядом КНДР, — Податкова служба США

Представник Податкової служби США розповів, яку загрозу становлять криптообмінники месенджера Дурова.

Секретні чати кросплатформенного месенджера Telegram фахівці називають анонімним каналом, який зловмисники використовують для двосторонніх розрахунків і приховування слідів кіберзлочинів.

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Про це заявив спецагент Податковій службі США Кріс Янчевський, пише Decrypt.

За його словами, відомство в якому він служить, турбують випадки можливого відмивання грошей за допомогою обмінників у Telegram.

Янчевський стверджує, що в минулому році два громадянини Китаю допомогли "відмити" через Telegram $105 мільйонів у криптовалюті, які до цього були вкрадені урядом Північної Кореї.

Імовірно кошти переказали на китайські банківські рахунки, а також подарункові карти iTunes.

Чиновник Податкової служби пише, що існує кілька типів Telegram-обмінників.

Перший з них — боти, що працюють за типом централізованих обмінників, коли в користувача є власний криптогаманець, вбудований в інфраструктуру бота. При цьому обмін можна здійснити швидко, не виходячи з месенджера.

Другий варіант — секретні чати для позабіржової торгівлі, в яких діє власна система відгуків і рекомендацій.

Раніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що багатоплатформовий месенджер Telegram став майданчиком для збуту наркотиків та краденого майна, при цьому керівництво додатку ігнорує відповідні запити правоохоронців України.

Також повідомлялося, що Telegram можуть оштрафувати на 55 млн євро та заблокувати. Повʼязано це з тим, що месенджер має функцію, яка дозволяє створювати групи і канали, в Німеччині цим користуються "прихильники теорії змови, праві екстремісти, торговці наркотиками і шахраї".