"Такий собі Дуров": Геращенко поскаржився, що Telegram не хоче співпрацювати з МВС

Як стверджує чиновник, за допомогою платформи продають наркотики і не тільки, а з самими силовиками вже співпрацюють TikTok, Instagram, Facebook і WhatsApp.

Багатоплатформовий месенджер Telegram став майданчиком для збуту наркотиків та краденого майна, при цьому керівництво додатку ігнорує відповідні запити правоохоронців України за даними фактами.

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Про це в середу, 23 червня заявив заступник глави МВС Антон Геращенко, повідомляє Новий час.

За словами Геращенка, запити, що направляються міністерством, стосуються тих акаунтів, через які "розповсюджуються наркотичні засоби і крадені авто".

Геращенко переконаний у тому, що відповідальність за це повинен нести творець програми Павло Дуров.

"Яку відповідальність несе Дуров і Telegram за те, що в додатку абсолютно вільно розповсюджуються наркотики? Компанія не несе ніякої відповідальності за те, що стала майданчиком для торгівлі наркотиками і краденими автомобілями", — заявив Герщенко.

Представник МВС зазначив, що інші іноземні IT-компанії співпрацюють з українськими правоохоронцями.

"Усі співпрацюють — TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, а Telegram не реагує ні на які звернення", — додав він.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині додаток Telegram можуть оштрафувати на 55 млн євро і заблокувати.

У травні 2021 року в Росії Telegram був оштрафований на 5 млн рублів за не видалені дані про неузгоджені акції. Аналогічні протоколи Роскомнагляд склав щодо Facebook, Google, TikTok, "ВКонтакте" та "Однокласники".

Також ми писали, що в тому ж місяці журнал Forbes вперше включив дітей Павла Дурова у свій рейтинг найбагатших спадкоємців. На 15 квітня 2021 року статки творця "ВКонтакте" і Telegram оцінювалися в $ 17,2 млрд.