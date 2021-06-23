"Такой себе Дуров": Геращенко пожаловался, что Telegram не хочет сотрудничать с МВД

Как утверждает чиновник, при помощи платформы продают наркотики и не только, а с самими силовиками уже сотрудничают TikTok, Instagram, Facebook и WhatsApp.

Кроссплатформенный мессенджер Telegram стал площадкой для сбыта наркотиков и краденого имущества, при этом руководство приложения игнорирует соответствующие запросы правоохранителей Украины по данным фактам.

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Об этом в среду, 23 июня заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, сообщает Новое время.

По словам Геращенко, направляемые министерством запросы касаются тех аккаунтов, через которые "распространяются наркотические средства и краденые авто".

Геращенко убежден в том, что ответственность за это должен нести создатель приложения Павел Дуров.

"Какую ответственность несет Дуров и Telegram за то, что в приложении абсолютно свободно распространяются наркотики? Компания не несет никакой ответственности за то, что стала площадкой для торговли наркотиками и крадеными автомобилями", – заявил Герщенко.

Представитель МВД отметил, что другие иностранные IT-компании сотрудничают с украинскими правоохранителями.

"Все сотрудничают – TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, а Telegram не реагирует ни на какие обращения", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Германии приложение Telegram могут оштрафовать на 55 млн евро и заблокировать.

В мае 2021 года в России Telegram был оштрафован на 5 млн рублей за неудаление данных о несогласованных акциях. Аналогичные протоколы Роскомнадзор составил в отношении Facebook, Google, TikTok, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Также мы писали, что в том же месяце журнал Forbes впервые включил детей Павла Дурова в свой рейтинг богатейших наследников. На 15 апреля 2021 года состояние создателя "ВКонтакте" и Telegram оценивалось в $17,2 млрд.