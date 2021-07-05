Через Telegram отмыли $105 млн, украденные правительством КНДР, – Налоговая служба США

Представитель Налоговой службы США рассказал, какую угрозу представляют криптообменники мессенджера Дурова.

Секретные чаты кроссплатформенного мессенджера Telegram специалисты называют анонимным каналом, которым злоумышленники используют для двухсторонних расчетов и сокрытия следов киберпреступлений.

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Об этом заявил спецагент Налоговой службе США Крис Янчевски, пишет Decrypt.

По его словам, ведомство в котором он служит, беспокоят случаи возможного отмывания денег с помощью обменников в Telegram.

Янчевски утверждает, что в прошлом году два гражданина Китая помогли "отмыть" через Telegram $105 миллионов в криптовалютах, которые до этого были украдены правительством Северной Кореи.

Предположительно средства перевели на китайские банковские счета, а также подарочные карты iTunes.

Чиновник Налоговой службы пишет, что существует несколько типов Telegram-обменников.

Первый из них – боты, работающие по типу централизованных обменников, когда у пользователя есть собственный криптокошелек, встроенный в инфраструктуру бота. При этом обмен можно провести быстро, не выходя из мессенджера.

Второй вариант – секретные чаты для внебиржевой торговли, в которых действует собственная система отзывов и рекомендаций.

Ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что кроссплатформенный мессенджер Telegram стал площадкой для сбыта наркотиков и краденого имущества, при этом руководство приложения игнорирует соответствующие запросы правоохранителей Украины.

Также сообщалось, что в Telegram могут оштрафовать на 55 млн евро и заблокировать. Связано это с тем, что мессенджер имеет функцию, позволяющую создавать группы и каналы, в Германии этим пользуются "сторонники теории заговора, правые экстремисты, торговцы наркотиками и мошенники".