Мошенники опять использовали криптовалюту: в Великобритании полицейские изъяли $250 млн в крипте

Криптовалюта изъята в рамках расследования международного отмывания денег.

Полиция Великобритании конфисковала криптовалюту на сумму около 250 миллионов долларов в рамках расследования отмывания денег, что стало одним из крупнейших изъятий криптовалюты в мире и побило рекорд, установленный в июне 2021 года.

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Как пишет Forbes, изъятию предшествовали аналогичные оперативные меры, предпринятые три недели назад, когда было конфисковано160 млн долларов в криптовалюте. Все эти действия правоохранителей являются частью продолжающегося масштабного расследования международного отмывания денег, проводимого британским Управлением по борьбе с экономическими преступлениями.

Сообщается, что изъятие произошло после того, как 24 июня была задержана 39-летняя женщина по подозрению в отмывании денег, которую затем освободили под залог. В прошлые выходные ее вновь допросили и оставили на свободе до конца июля.

По словам детектива Джо Райана, изъятие криптовалюты является еще одной важной вехой в этом расследовании, которое будет продолжаться в течение нескольких месяцев.

При этом правоохранители не раскрывают, какие именно криптовалюты были конфискованы.

По словам заместителя помощника комиссара Грэма Макналти, доходы от преступной деятельности отмываются "разными способами", однако организованные преступники все чаще "используют криптовалюту для отмывания своих грязных денег".

Ранее сообщалось, что в Бразилии задержали "короля биткоинов" Клаудио Оливейра по обвинениям в хищении $300 млн.

Также мы писали, что согласно данным Налоговой службы США, через мессенджео Telegram были отмыты $105 млн, украденные правительством КНДР.

А в Украине СБУ разоблачила крупнейшую криптоферму на территории бывшего помещения АО "Винницаоблэнерго".