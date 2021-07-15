Проснись и пой! Почему холдеры спешно выводят "спящие" BTC и как это повлияет на курс крипты

Многие трейдеры опасаются резкого падения курса Биткоина, однако эксперты уверяют, что ничего страшного с ним не случится.

12 июня трекер транзакций Whale Alert зафиксировал транзакции с Биткоинами, которые хранились без движений более 9-ти лет. Неизвестный пользователь вывел с кошелька 791 BTC. А за несколько месяцев до этого, в феврале 2021 года, крупнейший холдер "битка" перевел с кошелька 100 монет, которые были неактивны с 2010 года. С того времени цена актива возросла в 622,5 тысяч раз. Еще раньше, в октябре 2020-го, держатель, также сохранивший анонимность, перевел 50 Биткоинов, которые были неактивны с 2010 года.

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Эксперты рассказали "РБК", как такие операции повлияют на рынок и чем грозят его участникам.

Итак, на днях криптовалютный трекер Whale Alert сообщил в Twitter о переводе 791 биткоина, которые хранились на одном кошельке с 2012 года. Тогда, 9 лет назад, стоимость криптовалюты составляла $3,7 тыс. — по $5 за один BTC. В 2021 году общая стоимость активов пользователя выросла более чем в 7 тысяч раз — до $26,1 млн.

Что же случилось после? На фоне такой транзакции котировки Биткоина снизились на 2,5% — цена упала до $32,4 тыс.

Подобный случай в феврале 2021 года, когда крупный держатель перевел на другие адреса 100 BTC стоимостью $5 млн, которые оставались в "спящем" состоянии с 2010 года, привел к обвалу курса на 6% за сутки.

В октябре 2020 года, когда неизвестный владелец перевел 50 Биткоинов на $522 тыс., — криптовалюта тут же подешевела на 1,5%.

Как утверждает аналитик 8848 Invest Виктор Першиков, движение ранее неактивных Биткоинов всегда влияет на котировки, ведь участники рынка приходят к выводу, что ранние инвесторы продают криптовалюту перед резким падением цены, но это впечатление ошибочное. Выяснить природу транзакций в случае со старыми кошельками особенно трудно: возможно, кто-то восстановил доступ к давно забытым активам или просто решил перевести BTC в другую валюту.

Старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев рассказал, что самые ранние инвестиции "просыпаются" редко, но их активность вызывают повышенный интерес. По его мнению, такие новости вызывают на рынке эффект психологической манипуляции, известной как FUD (англ. Fear, uncertainty and doubt — "страх, неуверенность и сомнение", — тактика психологической манипуляции, применяемая в маркетинге. Ее суть — в подаче сведений о чем-либо (в частности, продукте или организации) таким образом, чтобы посеять у аудитории неуверенность и сомнение в его качествах и таким образом вызвать страх перед ним, — Википедия).

"Как и в предыдущие разы, эффект проявил себя после того, как twitter-бот Whale Alert сообщил о переводе большого количества "спящих" монет", — подчеркнул аналитик. — "Вскоре после этого все нормализуется, и инвесторы успокоятся".

Никита Зуборев добавил, что транзакции с ранее неактивными Биткоинами могут совершать в рамках небиржевых сделок, и это естественно, учитывая растущий интерес со стороны крупных инвесторов. Первоначальные инвесторы, вероятно, решают больше не ждать, а получить и без того огромную прибыль от криптовалютных накоплений.

Ранее аналитик Уильям Клементе спрогнозировал скачок курса Биткоина. По его словам, в июле началось первое значительное сжатие волатильности с апреля.

Тем временем сотни трейдеров пытаются судиться с Binance после падения курса Биткоина в мае 2021 года. Биржа на несколько часов зависла, из-за чего многие пользователи оказались заблокированы и не смогли завершить свои сделки с криптовалютой и понесли большие убытки.