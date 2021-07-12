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Все будет хорошо: аналитик предсказал резкий скачок курса BTC

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Биткоин
Фото: moneyweek.com | Курс Биткоина

После повышение курса будет сложно приобрести криптовалюту из-за крупных игроков, покупающих активы на долгосрочную перспективу. 

Аналитик Уильям Клементе прогнозирует резкий скачок курса Биткоина в ближайшее время.

Он привел аргументы на своей странице в Twitter

Уильям Клементе выложил график с индикатором изменения стоимости криптовалюты, показатели которого говорят о возможном выходе BTC из узкого диапазона и начале крупного движения котировок, которое эксперт называет "гонкой быков". По его словам, готовится большое движение на рынке. 

"Биткоин начинает первое серьезное сжатие волатильности с тех пор, как в апреле снизилась цена на ATH, а в июле 2020 года нас подтолкнуло к бычьему бегу. Необычное явление", — отметил Уильям Клементе в своем твите за 12 июля. 

Днем ранее он предсказал, что Биткоин ждет самое сильное сжатие волатильности с момента снижения цены с 65 тысяч долларов. Как обратил внимание специалист по криптовалютам, он-чейн показывает сильное накопление. 10 июля Клементе сообщил о росте количества пользователей и майнеров криптовалюты, которое обычно снижается после прохождения пиковых значений.  

Биткоин, Уильям Клементе
Индекс волатильности Биткоина
Биткоин, Уильям Клементе
Уильям Клементе о волатильности Биткоина
Биткоин, Уильям Клементе
Волатильность Биткоина 12 июля
Биткоин, Уильям Клементе
Рост количества пользователей биткоина
Биткоин, Уильям Клементе
Биткоин, Уильям Клементе
Биткоин, Уильям Клементе
Биткоин, Уильям Клементе

На прошлой неделе эксперт рассказал, что запасы «китов» увеличились на 65 429 Биткоинов. По его мнению, в ближайшее время может начаться дефицит предложений о продаже криптовалюту, поскольку крупные игроки, как правило, покупают активы в долгосрочных целях.

Ранее Фокус писал, что происходит на рынке криптовалют и как на нем заработать. Опытные инвесторы не боятся падения Биткоина, которое происходит второй месяц подряд, и готовятся к новому росту криптовалюты. 

Эксперты банка Goldman Sachs предсказали, что Ethereum станет популярнее Биткоина благодаря технологии смарт-контрактов. По словам финансовых аналитиков, сейчас у этой криптовалюты самый высокий реальный потенциал использования и большая скорость транзакций — семь в секунду. 

Недавно Китай нанес новый удар по Биткоину, закрыв компанию Beijing Tongdao Cultural Development за операции с виртуальными валютами. Эксперты предполагают, что в долгосрочной перспективе такие репрессии сыграют только на руку криптовалютам и майнерам.  