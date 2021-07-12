Все будет хорошо: аналитик предсказал резкий скачок курса BTC

После повышение курса будет сложно приобрести криптовалюту из-за крупных игроков, покупающих активы на долгосрочную перспективу.

Аналитик Уильям Клементе прогнозирует резкий скачок курса Биткоина в ближайшее время.

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Он привел аргументы на своей странице в Twitter.

Уильям Клементе выложил график с индикатором изменения стоимости криптовалюты, показатели которого говорят о возможном выходе BTC из узкого диапазона и начале крупного движения котировок, которое эксперт называет "гонкой быков". По его словам, готовится большое движение на рынке.

"Биткоин начинает первое серьезное сжатие волатильности с тех пор, как в апреле снизилась цена на ATH, а в июле 2020 года нас подтолкнуло к бычьему бегу. Необычное явление", — отметил Уильям Клементе в своем твите за 12 июля.

Днем ранее он предсказал, что Биткоин ждет самое сильное сжатие волатильности с момента снижения цены с 65 тысяч долларов. Как обратил внимание специалист по криптовалютам, он-чейн показывает сильное накопление. 10 июля Клементе сообщил о росте количества пользователей и майнеров криптовалюты, которое обычно снижается после прохождения пиковых значений.

[ + – ] Индекс волатильности Биткоина [ + – ] Уильям Клементе о волатильности Биткоина [ + – ] Волатильность Биткоина 12 июля [ + – ] Рост количества пользователей биткоина

На прошлой неделе эксперт рассказал, что запасы «китов» увеличились на 65 429 Биткоинов. По его мнению, в ближайшее время может начаться дефицит предложений о продаже криптовалюту, поскольку крупные игроки, как правило, покупают активы в долгосрочных целях.

Ранее Фокус писал, что происходит на рынке криптовалют и как на нем заработать. Опытные инвесторы не боятся падения Биткоина, которое происходит второй месяц подряд, и готовятся к новому росту криптовалюты.

Эксперты банка Goldman Sachs предсказали, что Ethereum станет популярнее Биткоина благодаря технологии смарт-контрактов. По словам финансовых аналитиков, сейчас у этой криптовалюты самый высокий реальный потенциал использования и большая скорость транзакций — семь в секунду.

Недавно Китай нанес новый удар по Биткоину, закрыв компанию Beijing Tongdao Cultural Development за операции с виртуальными валютами. Эксперты предполагают, что в долгосрочной перспективе такие репрессии сыграют только на руку криптовалютам и майнерам.