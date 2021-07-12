Все буде добре: аналітик передбачив різкий стрибок курсу BTC

Після підвищення курсу буде складно придбати криптовалюту через великих гравців, які купують активи на довгострокову перспективу.

Аналітик Вільям Клементе прогнозує різкий стрибок курсу біткоїна найближчим часом.

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Він навів аргументи на своїй сторінці у Twitter.

Вільям Клементе виклав графік з індикатором зміни вартості криптовалюти, показники якого говорять про можливий вихід BTC з вузького діапазону і початку великого руху котирувань, яке експерт називає "перегонами биків". За його словами, готується великий рух на ринку.

"Біткоїн починає перше серйозне стиснення волатильності відтоді, як у квітні знизилася ціна на ATH, а в липні 2020 року нас підштовхнуло до бичачого бігу. Незвичайне явище", — зазначив Вільям Клементе у своєму твіті за 12 липня.

Днем раніше він передбачив, що біткоїн чекає найсильніше стиснення волатильності з моменту зниження ціни з 65 тисяч доларів. Як звернув увагу фахівець з криптовалюта, он-чейн показує сильне накопичення. 10 липня Клементе повідомив про зростання кількості користувачів і майнерів криптовалюти, яке зазвичай знижується після проходження пікових значень.

[ + – ] Індекс волатильності біткоїна [ + – ] Вільям Клементе про волатильность біткоїна [ + – ] Волатильність біткоїна 12 липня [ + – ] Зростання кількості користувачів біткоїнів

Минулого тижня експерт розповів, що запаси "китів" збільшилися на 65 429 біткоїни. На його думку, найближчим часом може початися дефіцит пропозицій про продаж криптовалюти, оскільки великі гравці, як правило, купують активи у довгострокових цілях.

Раніше Фокус писав, що відбувається на ринку криптовалюти і як на ньому заробити. Досвідчені інвестори не бояться падіння біткоїна, яке відбувається другий місяць поспіль, і готуються до нового зростання криптовалюти.

Експерти банку Goldman Sachs передбачили, що Ethereum стане популярнішою за біткоїн завдяки технології смарт-контрактів. За словами фінансових аналітиків, зараз у цієї криптовалюти найвищий реальний потенціал використання і велика швидкість транзакцій — сім в секунду.

Нещодавно Китай завдав нового удару по біткоїну, закривши компанію Beijing Tongdao Cultural Development за операції з віртуальними валютами. Експерти припускають, що у довгостроковій перспективі такі репресії зіграють тільки на руку криптовалюті і майнерам.