Біткоїн в ефірі. Що відбувається на ринку криптовалют і як на ньому заробити

Ніколи такого не було — і ось знову?! Біткоїну знову готують пишні похорони, а тим, хто вклався в криптовалюту, радять терміново забирати свої гроші. Все тому, що вже другий місяць поспіль на ринку криптовалют падіння, і це провокує паніку.

Досвідчені інвестори тільки сміються. Для них те, що відбувається — тимчасова корекція, яка зміниться зростанням. Погоджуються з ними і експерти, які впевнені у тому, що за криптовалютами і блокчейном майбутнє і цій технології нічого не загрожує.

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"Блокчейну все одно, його не хвилюють розмови про нібито смерть біткоїна. У нього немає вимикача, який можна вимкнути. У нього немає почуттів. Кожні десять хвилин він робить крок вперед. Кожні десять хвилин він збільшує свою цінність і силу своєї мережі. І жодна людина або установа не можуть це зупинити", — вважає Сергій Базанов, криптодосліджувач і засновник блогу BitcoinReview.

Курс біткоїна: злети і падіння

Різко рости курс біткоїна почав у жовтні минулого року. На початок жовтня одна "монета" коштувала близько $10,6 тис. У січні 2021-го курс досяг $40 тис. за один біткоїн, в лютому — $54 тис., а у квітні перевалив за $63 тис. Тобто за пів року біткоїн подорожчав у шість разів.

"Однією з причин різкого зльоту став перехід в криптовалюти інвесторів з класичних фінансових ринків. Через пандемію коронавірусу фондові ринки падали, інвестори шукали альтернативні варіанти для вкладень, наприклад, ті ж криптовалюти. Також вплинув запуск криптоінструментів у популярних платіжних системах", — говорить Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ForexClub.

Криптовалютний ринок не підходить інвесторам, які мають чітку стратегію і хочуть розуміти майбутню прибутковість. Курсові гойдалки — це ризик, який сподобається не всім

Втім, як це завжди буває, зростання змінилося падінням. З середини квітня біткоїн дешевшає, і до початку червня його ціна просіла на 40% — до $38 тис. За ним кинулися вниз і інші криптовалюти.

Однією з причин обвалу стали кілька заяв великих міжнародних фінансистів про те, що криптовалюти можуть використовуватися для відмивання брудних грошей і фінансування тероризму. Наприклад, такі думки не раз звучали з вуст глави ЄЦБ Крістін Лагард. А Центральний банк Туреччини в квітні взагалі заборонив використовувати криптовалюту для оплати товарів і послуг, мотивуючи це тим, що криптоактиви несуть великі ризики і їх ніхто не регулює.

Сильно зіпсував картину Ілон Маск, який спочатку звеличував і мало не обожнював біткоїн, але потім зʼясувалося, що компанія Tesla, керована Маском, продала монети на $272 млн, а сам підприємець відмовився приймати біткоїни як оплату за електромобілі та ще й звинуватив майнерів (тих, хто видобуває криптовалюту) у шкоді екології.

Черговою неприємною новиною стало те, що влада Китаю вирішила заборонити майнінг криптовалют. Оскільки на Піднебесну припадає близько 65% усього видобутку криптоактивів, тепер тамтешнім майнерам доведеться шукати новий притулок, а сам видобуток крипти стане складнішим і дорожчим (і менш вигідним, якщо ціна криптовалюта різко піде вниз).

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Платимо криптомонетою: а ось мій криптогаманець

Втім, криптовалюти вміють відвойовувати місце під сонцем. Поки одні країни скептично налаштовані щодо застосування біткоїна у повсякденному житті, інші її легалізують. Так, на початку червня парламент Республіки Сальвадор визнав біткоїн законним платіжним засобом у цій країні. Найближчим часом там розроблять механізм розрахунку віртуальними грошима. При цьому уряд Сальвадора збирається створити власний криптогаманець, в якому можна буде зберігати біткоїни на суму, еквівалентну $150 млн.

[ + – ] УВІЙТИ В ГРУ. Для надійної роботи з криптою потрібні відомі біржі і популярні монети, як біткоїн або ефір

У США велика мережа цілодобових магазинів Sheetz оголосила про плани брати криптовалюту як засіб платежу у торгових точках. Sheetz володіє більше ніж 600 точок в шести штатах.

Оплату в криптовалютах за абонементи вже приймає відомий хокейний клуб "Сан-Хосе Шаркс" у Каліфорнії. А незабаром за вхід, їжу і напої можна буде платити біткоїном і монетами "ефір" в найбільшому нічному клубі Канади Beachclub.

В очікуванні зростання на ринку криптовалют

Якщо відкинути скептицизм і міркування про те, що біткоїн та інші криптовалюти — це чергова бульбашка, то відновлення, на думку експертів і аналітиків, не за горами.

"Відкати ціни — ознака здорового ринку. Під час корекцій йдуть одні гравці і замість них приходять інші, це нормальний процес. Гірше, коли актив постійно дорожчає. Тоді дійсно може утворитися бульбашка", — вважає Олександр Момот, керівник і засновник компаній Remme і Peanut.trade.

Нове активне зростання можливе за умови, що на ринок почнуть повертатися великі інвестори. Зокрема, це інвестфонди і такі компанії, як Tesla, які рухають ціну криптовалюти вгору. Наприклад, в кінці 2020 року інвестфонди, що вкладали раніше переважно в золото, за один місяць витратили на покупку біткоїна понад $1,4 млрд.

Коливання криптовалют залежать від безлічі факторів, тому гарантій, що інвестор заробить на покупці-продажі, немає ніяких. Особливо на тлі регулярних заборон крипти і майнінгу, що спливають у різних країнах

"Подальшого спаду не передбачається, адже на поточних рівнях монети агресивно скуповують "кити", великі гаманці. Тиск з боку європейських і американських регуляторів призупинився, що дає перепочинок всьому крипторинку. Тому ми очікуємо зниження для основних криптовалют ще на 1-5% з подальшим відновленням до кінця 2021 року", — коментує Адріан Пантюхов, економіст Ukraine Economic Outlook.

Якою саме може бути ціна біткоїна, сказати складно. Прогнози тут часто відірвані від реальності. Наприклад, аналітики Bloomberg у найближчі місяці чекають зростання вартості цієї криптовалюти до $40 тис. за монету. Глава інвестиційної компанії Heisenberg Capital і телеведучий Макс Кайзер впевнений, що біткоїн у 2021 році подорожчає до $220 тис. А Кетрін Вуд, генеральний директор і творець інвесткомпанії Ark Investment, яка управляє активами на суму більше ніж $50 млрд, пророкує біткоїну зростання до $500 тис.

"Біткоїн цілком може повернути собі рівні і $40 тис., і $50 тис. Але для повернення до історичних максимумів необхідні капітал і масовий приплив коштів. А інвестори поки на паузі — відновлюються після обвалу ринку", — коментує Андрій Шевчишин.

Біткоїн та інші. Незамінних немає?

Не тільки біткоїн кермує ринком. Незважаючи на те, що це найбільш значуща криптовалюта з капіталізацією під $700 млрд, у неї є альтернативи. Наприклад, etherium (ефір). Це друга за значимістю та обсягами торгів валюта після біткоїна.

"Біткоїн втрачає позиції домінуючої валюти. За тиждень до 1 червня чистий приплив в ефір і повʼязані з ним інструменти склали $46,8 млн проти відтоку на рівні $4 млн для біткоїна", — розповідає Адріан Пантюхов.

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У топ-10 валют, які найбільш активно торгуються, також входять BinanceCoin, Cardano, XRP і Dogecoin. З останньою з перелічених монет повʼязана цікава історія. Dogecoin створили два програмісти на честь інтернет-мему Doge, на якому зображена собака породи Сіба-іну. І хоча Dogecoin зʼявився ще у 2013 році, на нього ніхто не звертав уваги до того моменту, як монетою зацікавився все той самий Ілон Маск. Після цього її вартість злетіла, а капіталізація у червні досягла $45 млрд.

Інвестиції в крипту: для всіх охочих

На крипторинку можна добре заробляти, що багато хто з успіхом робить. За останні кілька років зʼявилося чимало торгових майданчиків (бірж), що надають доступ до операцій з криптоактивами. До того ж поріг входу такий, що вкласти можна навіть $10.

Вибирати біржу слід серед перевірених і тих, які добре зарекомендували себе. У топ-10 найбільших майданчиків входять Binance, HuobiGlobal, Coinbase, Bitfinex, Gate.io. Втім, потрібно враховувати, що якою б розкрученою не була біржа, інвестор не застрахований від того, що його "кинуть", а біржа на 100% не захищена від злому.

[ + – ] Динаміка курсу криптовалюти 2020-2021 Фото: Юрій Москаленко (інфографіка)

Наприклад, у 2019 році біржа QuadrigaCX втратила доступ до активів клієнтів на суму близько $190 млн. Причиною стала раптова смерть власника біржі, доступ до гаманців був тільки у нього. Південнокорейську біржу Bithumb зловмисники зламували вже тричі, і загалом вкрали в її інвесторів майже $60 млн.

Щоб почати вкладати в криптовалюту, варто зареєструватися на біржі і завести туди гроші. Багато майданчиків дають можливість зараховувати кошти на свій біржовий рахунок прямо з банківської карти. Підходять як гривневі, так і валютні карти. Після цього можна купувати криптовалюту. Що зручно, необовʼязково купувати цілу монету, це може бути якась її частина, скажімо, 0,00001 біткоїна.

Біржа криптовалют: витягаємо вигоду

При вкладеннях в криптовалюти, як і в інші активи, використовуються дві основні стратегії. Це інвестування і трейдинг. Інвестиція — вкладення на тривалий термін, скажімо, пів року або рік, з прицілом на те, що валюта за цей час подорожчає на 10-25% і більше. Трейдинг — це спекуляція, заробіток на коливаннях вартості криптовалют. Навіть протягом дня ціна однієї монети може змінитися на 20-25%. На таких гойдалках трейдери і заробляють.

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Афера на мільярд: як діють шахраї на ринку криптовалют

З точки зору ризику втрати грошей трейдинг більш небезпечний. Потрібні знання принципів формування курсу валют, технічного аналізу та просто вміння "відчувати" ринок. Вкладення на довгий термін більше підходять недосвідченим інвесторам. Головне, вибрати монету. Важливо, щоб це була криптовалюта, що має вагу на ринку (скажімо, з топ-20 активів, інформацію про них можна отримати на ресурсі coinmarketcap.com), за створенням якої стоїть якась фундаментальна ідея. Наприклад, це не просто жарт чи мем, як Dogecoin, а платіжний інструмент, ним у перспективі можна буде розраховуватися за товари та послуги.

Експерти попереджають інвесторів: точно не варто вкладати в криптовалюти останню копійку. Інвестувати краще ту суму, яку готові втратити без істотних наслідків для бюджету.

Що стосується перспектив заробітку, важливо враховувати, що з отриманого доходу необхідно сплатити комісійні біржі. Як правило, за кожну покупку і продаж криптовалюти майданчик бере 0,01% від суми. Крім того, виведення коштів на карту відбувається з комісією 2-4% від суми, іноді більше. Тому мінімальний дохід, який варто забирати з рахунку, — близько 10%. В іншому випадку гра не варта свічок, особливо з урахуванням всіх ризиків.

На свій страх і ризик

Як торгувати криптовалютою*

Вибрати біржу для проведення угод. Найбільші і надійні — Binance, Bitfinex, Coinbase Зареєструватися і підтвердити особистість паспортними даними Вибрати валюту для торгів. Краще орієнтуватися на відомі "монети" — біткоїн, ефір та ін. Укласти контракт на покупку криптовалюти, обмінявши на неї гривні або долари зі своєї банківської картки Дочекатися зростання курсу валюти, після чого продати її, отримавши дохід. За цю операцію біржа візьме близько 0,1% комісії Вивести дохід на банківську карту. Комісія — 2-4% від суми

*Фокус не закликає і не відмовляє вкладати в криптовалюту, будь-які операції інвестор проводить на свій страх і ризик

Джерело: дані експертів по криптовалюті