Биткоин в эфире. Что происходит на рынке криптовалют и как на нем заработать

Никогда такого не было — и вот опять?! Биткоину снова готовят пышные похороны, а тем, кто вложился в криптовалюту, советуют срочно забирать свои деньги. Все потому, что уже второй месяц подряд на рынке криптовалют падение, и это провоцирует панику.

Опытные инвесторы только посмеиваются. Для них происходящее — временная коррекция, которая сменится ростом. Соглашаются с ними и эксперты, уверенные в том, что за криптовалютами и блокчейном будущее и этой технологии ничего не угрожает.

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"Блокчейну все равно, его не волнуют разговоры о якобы смерти биткоина. У него нет выключателя, который можно выключить. У него нет чувств. Каждые десять минут он делает шаг вперед. Каждые десять минут он увеличивает свою ценность и силу своей сети. И ни один человек или учреждение не могут это остановить", — считает Сергей Базанов, криптоисследователь и основатель блога BitcoinReview.

Курс биткоина: взлеты и падения

Резко расти курс биткоина начал в октябре прошлого года. На начало октября одна "монета" стоила около $10,6 тыс. В январе 2021-го курс достиг $40 тыс. за один биткоин, в феврале — $54 тыс., а в апреле перевалил за $63 тыс. То есть за полгода биткоин подорожал в шесть раз.

"Одной из причин резкого взлета стал переход в криптовалюты инвесторов с классических финансовых рынков. Из-за пандемии коронавируса фондовые рынки падали, инвесторы искали альтернативные варианты для вложений, например, те же криптовалюты. Также повлиял запуск криптоинструментов в популярных платежных системах", — говорит Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ForexClub.

Криптовалютный рынок не подходит инвесторам, которые имеют четкую стратегию и хотят понимать будущую доходность. Курсовые качели — это риск, который понравится не всем

Впрочем, как это всегда бывает, рост сменился падением. С середины апреля биткоин дешевеет, и к началу июня его цена просела на 40% — до $38 тыс. За ним устремились вниз и другие криптовалюты.

Одной из причин обвала стали несколько заявлений крупных международных финансистов о том, что криптовалюты могут использоваться для отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Например, такие мысли не раз звучали из уст главы ЕЦБ Кристин Лагард. А Центральный банк Турции в апреле вообще запретил использовать криптовалюты для оплаты товаров и услуг, мотивируя это тем, что криптоактивы несут большие риски и их никто не регулирует.

Сильно подпортил картину Илон Маск, который сначала превозносил и чуть ли не боготворил биткоин, но затем выяснилось, что компания Tesla, руководимая Маском, продала монеты на $272 млн, а сам предприниматель отказался принимать биткоины в качестве оплаты за электромобили да еще и обвинил майнеров (тех, кто добывает криптовалюту) во вреде экологии.

Очередной неприятной новостью стало то, что власти Китая решили запретить майнинг криптовалют. Поскольку на Поднебесную приходится около 65% всей добычи криптоактивов, теперь тамошним майнерам придется искать новое пристанище, а сама добыча крипты станет сложнее и дороже (и менее выгодна, если цена криптовалют резко пойдет вниз).

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Платим криптомонетой: а вот мой криптокошелек

Впрочем, криптовалюты умеют отвоевывать место под солнцем. Пока одни страны скептически настроены по поводу применения биткоина в повседневной жизни, другие ее легализуют. Так, в начале июня парламент Республики Сальвадор признал биткоин легитимным платежным средством в этой стране. В ближайшее время там разработают механизм расчета виртуальными деньгами. При этом правительство Сальвадора намерено создать собственный криптокошелек, в котором можно будет хранить биткоины на сумму, эквивалентную $150 млн.

[ + – ] ВОЙТИ В ИГРУ. Для надежной работы с криптой нужны известные биржи и популярные монеты, как биткоин или эфир

В США крупная сеть круглосуточных магазинов Sheetz объявила о планах принимать криптовалюту в качестве средства платежа в торговых точках. Sheetz владеет более чем 600 точек в шести штатах.

Оплату в криптовалютах за абонементы уже принимает известный хоккейный клуб "Сан-Хосе Шаркс" в Калифорнии. А вскоре за вход, еду и напитки можно будет платить биткоином и монетами "эфир" в крупнейшем ночном клубе Канады Beachclub.

В ожидании роста на рынке криптовалют

Если отбросить скептицизм и рассуждения о том, что биткоин и другие криптовалюты — это очередной пузырь, то восстановление, по мнению экспертов и аналитиков, не за горами.

"Откаты цены — признак здорового рынка. Во время коррекций уходят одни игроки и вместо них приходят другие, это нормальный процесс. Хуже, когда актив постоянно дорожает. Тогда действительно может образоваться пузырь", — считает Александр Момот, управляющий и основатель компаний Remme и Peanut.trade.

Новый активный рост возможен при условии, что на рынок начнут возвращаться крупные инвесторы. В частности, это инвестфонды и такие компании, как Tesla, которые двигают цену криптовалюты вверх. Например, в конце 2020 года инвестфонды, вкладывавшие ранее в основном в золото, за один месяц потратили на покупку биткоина свыше $1,4 млрд.

Колебания криптовалют зависят от множества факторов, поэтому гарантий, что инвестор заработает на покупке-продаже, нет никаких. Особенно на фоне регулярных запретов крипты и майнинга, что всплывают в разных странах

"Дальнейшего спада не предвидится, ведь на текущих уровнях монеты агрессивно скупают "киты", крупные кошельки. Давление со стороны европейских и американских регуляторов приостановилось, что дает передышку всему крипторынку. Поэтому мы ожидаем снижения для основных криптовалют еще на 1–5% с последующим восстановлением к концу 2021 года", — комментирует Адриан Пантюхов, экономист Ukraine Economic Outlook.

Какой именно может быть цена биткоина, сказать сложно. Прогнозы здесь зачастую оторваны от реальности. Например, аналитики Bloomberg в ближайшие месяцы ожидают роста стоимости этой криптовалюты до $40 тыс. за монету. Глава инвестиционной компании Heisenberg Capital и телеведущий Макс Кайзер уверен, что биткоин в 2021 году подорожает до $220 тыс. А Кэтрин Вуд, генеральный директор и создатель инвесткомпании Ark Investment, которая управляет активами на сумму более чем $50 млрд, прочит биткоину рост до $500 тыс.

"Биткоин вполне может вернуть себе уровни и $40 тыс., и $50 тыс. Но для возврата к историческим максимумам необходимы капитал и массовый приток средств. А инвесторы пока на паузе — восстанавливаются после обвала рынка", — комментирует Андрей Шевчишин.

Биткоин и другие. Незаменимых нет?

Не только биткоин рулит рынком. Несмотря на то что это самая значимая криптовалюта с капитализацией под $700 млрд, у нее есть альтернативы. Например, etherium (эфир). Это вторая по значимости и объемам торгов валюта после биткоина.

"Биткоин теряет позиции доминирующей валюты. За неделю до 1 июня чистый приток в эфир и связанные с ним инструменты составили $46,8 млн против оттока на уровне $4 млн для биткоина", — рассказывает Адриан Пантюхов.

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В топ-10 наиболее активно торгующихся валют также входят BinanceCoin, Cardano, XRP и Dogecoin. С последней из перечисленных монет связана интересная история. Dogecoin создали два программиста в честь интернет-мема Doge, на котором изображена собака породы сиба-ину. И хотя Dogecoin появилась еще в 2013 году, на нее никто не обращал внимания до того момента, как монетой заинтересовался все тот же Илон Маск. После этого ее стоимость взлетела, а капитализация в июне достигла $45 млрд.

Инвестиции в крипту: для всех желающих

На крипторынке можно хорошо зарабатывать, что многие с успехом делают. За последние несколько лет появилось немало торговых площадок (бирж), предоставляющих доступ к операциям с криптоактивами. Причем порог входа такой, что вложить можно даже $10.

Выбирать биржу следует среди проверенных и хорошо зарекомендовавших себя. В топ-10 крупнейших площадок входят Binance, HuobiGlobal, Coinbase, Bitfinex, Gate.io. Впрочем, нужно учитывать, что какой бы раскрученной ни была биржа, инвестор не застрахован от того, что его "кинут", а биржа на 100% не защищена от взлома.

[ + – ] Динамика курса криптовалют 2020-2021 Фото: Юрий Москаленко (инфографика)

Например, в 2019 году биржа QuadrigaCX потеряла доступ к активам клиентов на сумму около $190 млн. Причиной стала внезапная смерть владельца биржи, доступ к кошелькам был только у него. Южнокорейскую биржу Bithumb злоумышленники взламывали уже трижды, и в общей сложности украли у ее инвесторов почти $60 млн.

Чтобы начать вкладывать в криптовалюту, следует зарегистрироваться на бирже и завести туда деньги. Многие площадки дают возможность зачислять средства на свой биржевый счет прямо с банковской карты. Подходят как гривневые, так и валютные карты. После этого можно приобретать криптовалюту. Что удобно, необязательно покупать целую монету, это может быть какая-то ее часть, скажем, 0,00001 биткоина.

Биржа криптовалют: извлекаем выгоду

При вложениях в криптовалюты, как и в другие активы, используются две основные стратегии. Это инвестирование и трейдинг. Инвестиция — вложения на длительный срок, скажем, полгода или год, с прицелом на то, что валюта за это время подорожает на 10–25% и больше. Трейдинг — это спекуляция, заработок на колебаниях стоимости криптовалют. Даже в течение дня цена одной монеты может измениться на 20–25%. На таких качелях трейдеры и зарабатывают.

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С точки зрения риска потери денег трейдинг более опасен. Нужны знания принципов формирования курса валют, технического анализа и просто умение "чувствовать" рынок. Вложения на долгий срок больше подходят неискушенным инвесторам. Главное, выбрать монету. Важно, чтобы это была криптовалюта, имеющая вес на рынке (скажем, из топ-20 активов, информацию о них можно получить на ресурсе coinmarketcap.com), за созданием которой стоит какая-то фундаментальная идея. Например, это не просто шутка или мем, как Dogecoin, а платежный инструмент, им в перспективе можно будет рассчитываться за товары и услуги.

Эксперты предупреждают инвесторов: точно не следует вкладывать в криптовалюты последнюю копейку. Инвестировать лучше ту сумму, которую готовы потерять без существенных последствий для бюджета.

Что касается перспектив заработка, важно учитывать, что из полученного дохода необходимо уплатить комиссионные бирже. Как правило, за каждую покупку и продажу криптовалюты площадка берет 0,01% от суммы. Кроме того, вывод средств на карту происходит с комиссией 2–4% от суммы, иногда больше. Поэтому минимальный доход, который стоит забирать со счета, — около 10%. В противном случае игра не стоит свеч, особенно с учетом всех рисков.

На свой страх и риск

Как торговать криптовалютой*

Выбрать биржу для проведения сделок. Самые крупные и надежные — Binance, Bitfinex, Coinbase Зарегистрироваться и подтвердить личность паспортными данными Выбрать валюту для торгов. Лучше ориентироваться на известные "монеты" — биткоин, эфир и др. Заключить контракт на покупку криптовалюты, обменяв на нее гривни или доллары со своей банковской карты Дождаться роста курса валюты, после чего продать ее, получив доход. За эту операцию биржа возьмет около 0,1% комиссии Вывести доход на банковскую карту. Комиссия — 2–4% от суммы

*Фокус не призывает и не отговаривает вкладывать в криптовалюту, любые операции инвестор проводит на свой страх и риск

Источник: данные экспертов по криптовалюте