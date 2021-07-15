Проснись і співай! Чому холдери спішно виводять "сплячі" BTC і як це вплине на курс крипти

Багато трейдерів побоюються різкого падіння курсу біткоїна, однак експерти запевняють, що нічого страшного з ним не станеться.

12 червня трекер транзакцій Whale Alert зафіксував транзакції з біткоїнами, які зберігалися без рухів понад 9-ть років. Невідомий користувач вивів з гаманця 791 BTC. А за кілька місяців до цього, у лютому 2021 року найбільший холдер "бітка" перевів з гаманця 100 монет, які були неактивні з 2010 року. З того часу ціна активу зросла в 622,5 тисячі разів. Ще раніше, у жовтні 2020-го, тримач, який також зберіг анонімність, перевів 50 біткоїнів, які були неактивні з 2010 року.

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Експерти розповіли "РБК", як такі операції вплинуть на ринок і чим загрожують його учасникам.

Отже, днями криптовалютний трекер Whale Alert повідомив у Twitter про переведення 791 біткоїна, які зберігалися на одному гаманці з 2012 року. Тоді, 9 років тому, вартість криптовалюти становила $ 3,7 тис. — по $ 5 за один BTC. У 2021 році загальна вартість активів користувача виросла в понад 7 тисяч разів — до $ 26,1 млн.

Що ж сталося після? На фоні такої транзакції котирування біткоїнів знизилися на 2,5% — ціна впала до $ 32,4 тис.

Подібний випадок був у лютому 2021 року, коли великий власник перевів на інші адреси 100 BTC вартістю $ 5 млн, які залишалися в "сплячому" стані з 2010 року, що призвело до обвалу курсу на 6% за добу.

У жовтні 2020 року, коли невідомий власник перевів 50 біткоїнів на $ 522 тис., — криптовалюта тут же подешевшала на 1,5%.

Як стверджує аналітик 8848 Invest Віктор Першиков, рух раніше неактивних біткоїнів завжди впливає на котирування, адже учасники ринку доходять висновку, що ранні інвестори продають криптовалюту перед різким падінням ціни, але це враження помилкове. Зʼясувати природу транзакцій у випадку зі старими гаманцями особливо важко: можливо, хтось відновив доступ до давно забутих активів або просто вирішив перевести BTC в іншу валюту.

Старший аналітик BestChange.ru Микита Зуборев розповів, що найраніші інвестиції "прокидаються" рідко, але їхня активність викликає підвищений інтерес. На його думку, такі новини викликають на ринку ефект психологічної маніпуляції, відомої як FUD (англ. Fear, uncertainty and doubt — "страх, невпевненість і сумнів", — тактика психологічної маніпуляції, що застосовується в маркетингу. Її суть — у подачі відомостей про щось (зокрема, продукт або організацію) таким чином, щоб посіяти в аудиторії невпевненість і сумнів у його якостях і таким чином викликати страх перед ним, — Вікіпедія).

"Як і в попередні рази, ефект виявив себе після того, як twitter-бот Whale Alert повідомив про переведення великої кількості "сплячих" монет", — підкреслив аналітик. — "Незабаром після цього все нормалізується й інвестори заспокояться".

Микита Зуборев додав, що транзакції з раніше неактивними біткоїнами можуть здійснювати в рамках не біржових угод, і це природно, з огляду на зростання інтересу з боку великих інвесторів. Початкові інвестори, ймовірно, вирішують більше не чекати, а отримати і без того величезний прибуток від криптовалютних накопичень.

Раніше аналітик Вільям Клементе спрогнозував стрибок курсу біткоїна. За його словами, у липні почалося перше значне стиснення волатильності з квітня.

Тим часом сотні трейдерів намагаються судитися з Binance після падіння курсу біткоїна в травні 2021 року. Біржа на кілька годин зависла, через що багато користувачів виявилися заблоковані і не змогли завершити свої операції з криптовалютою і понесли великі збитки.