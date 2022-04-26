Зачекав 6 років і став мільйонером: користувач вивів біткоїни на $10,9 млн

Холдер купував криптовалюту за $360, а вивів із гаманця, коли її вартість досягла $40,6 тис.

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Невідомий користувач уперше за шість років вивів зі свого гаманця 272 біткоїни на $10,9 млн, які значно подорожчали з моменту покупки. Усі транзакції зафіксовані на сайті Blockchain.com.

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Судячи із записів, гаманець існує щонайменше з листопада 2013 року — тоді на баланс надійшли 76,3 BTC, а курс становив приблизно $360 за одиницю. У 2014 році власник переказав усю криптовалюту, після чого приблизно два роки рахунок простоював.

У квітні 2016 року невідомий знову отримав кошти, цього разу гаманець поповнили на 249,7 біткоїнів по $220 кожен (загальна вартість — $54,9 тис). За шість років зафіксовано кілька транзакцій для поповнення рахунку, кожна на суму меншу за 1 BTC, останнє відбулося у вересні 2021 року. З 2016 року вартість криптовалюти збільшилася приблизно у 184 рази — до $40,6 тис.

Холдер переказав 272 біткоїни двома транзакціями (100 і 172 BTC), їх загальна сума склала понад $10,9 млн. Варто зазначити, що переказ криптовалюти з рахунку не обов'язково означає, що власник її продав — він міг просто відправити її на інший власний гаманець. Так чи інакше, а баланс на рахунку зараз нульовий.

У липні 2021 року невідомий через 9 років вивів із гаманця біткоїнів на $26,1 млн — за цей час активи подорожчали у 7 тисяч разів. 791 BTC зберігалися на рахунку з 2012 року, коли вартість криптовалюти становила приблизно 5 доларів за одиницю.

Писали також, чому власники виводять "сплячі" BTC і як це впливає на курс криптовалюти. Помітивши таку активність, інші інвестори підозрюють швидке падіння ціни і самі починають виводити кошти, що викликає зниження курсу.