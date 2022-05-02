"Всі біткоїни світу не коштують і $25": мільярдер Уоррен Баффет розкритикував крипту (відео)

Мільярдер не готовий проміняти долари на діджитал-валюту, яку вважає чимось "магічним", але насправді нічого не вартим.

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Нещодавно мільярдер-інвестор Воррен Баффет різко розкритикував найпопулярнішу у світі криптовалюту. Він заявив, що біткоїн не несе в собі жодної цінності та "нічого не виробляє". Про це повідомила gizmodo.com.

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Під час щорічних зборів акціонерів Berkshire Hathaway в Омаху (США) Баффет сказав, що вважає криптовалюту чимось "магічним", а люди, зауважив бізнесмен, надають надто багато значення всьому "магічному".

Баффет, статки якого становить $124 млрд, пояснив, що якби люди, присутні на зборах, наприклад, володіли б усіма сільськогосподарськими угіддями в США і запропонували б йому купити 1% акцій цих угідь за $25 млрд, то він негайно виписав би чек, тому що вважає акції угідь "продуктивними". Баффет сказав, що він уклав би аналогічну угоду за 1% від усіх квартир, що здаються в оренду в США, якби це було можливим.

"Якби ви сказали мені, що володієте всіма біткоїнами у світі, і запропонували б їх мені за $25, я не купив би їх. Що я з ними робив би?", — запитав мільярдер.

Він зауважив, що квартири приносили б прибуток, бо їх можна здавати в оренду, сільгосп угіддя дають можливість виробляти продукти харчування — і можна заробляти на їхньому продажу, але біткоїни, на його думку, не дають нічого.

Воррен Баффет також згадав Сатоші Накамото, так званого творця біткоїнів, який "може існувати, а може й не існувати". За словами підприємця, біткоїн став найпопулярнішою криптовалютою у світі лише тому, що його походження — це велика загадка.

"Деякі речі мають цінність, але не роблять нічого відчутного. Наприклад, дивлячись на картину, ви можете припустити, що вона матиме якусь цінність через 500 років", — сказав Баффет. — "Але щоб активи мали цінність, вони мають комусь щось давати".

Мільярдер висловив думку, що якщо хтось думає, що Сполучені Штати збираються замінити долари чимось типу криптовалюти, то ця людина збожеволіла.

Раніше Фокус писав про те, що невідомий користувач зачекав 6 років і став мільйонером, вивівши біткоїни на $10,9 млн.

Холдер купував криптовалюту за $360, а вивів із гаманця, коли її вартість досягла $40,6 тис.