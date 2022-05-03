Прощай, оружие! Пентагон заявляет, что победить Россию и КНР могут только технологии

Данные так же важны, как и пули, полагает замминистра обороны США Кэтлин Хикс. Именно поэтому ведомство делает ставку на разработчиков ПО и развитие ИИ.

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В Пентагоне считают, что технологии коренным образом меняют характер ведения современных войн. Недавняя разработка американских ученых доказала, что оперативная обработка и анализ информации дает одной из сторон конфликта весомый карт-бланш.

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Почему США стремятся развивать искусственный интеллект

Когда войска РФ вторглись на территорию Украины, Министерство обороны США обратилось к группе экспертов по машинному обучению (МО) и искусственному интеллекту (ИИ), чтобы разобраться в потоке информации. Специалисты создали эффективные системы на основе МО для обработки большого количества данных. Замминистра обороны Кэтлин Хикс в интервью WIRED заявила, что работа ученых имеет огромную ценность для ее ведомства, однако раскрыть деталей она не может. И все же Хикс отметила, что проделанная работа еще раз доказала чиновникам — технологии коренным образом меняют характер войны, и США должны адаптироваться к этим изменениям, чтобы сохранить свое преимущество.

"Биты могут быть так же важны, как и пули", — говорит Хикс, комментируя важность программного обеспечения для "оборонки".

Замминистра обратила внимание на то, что США сегодня конкурируют в сфере ИИ, но Россию серьезным соперником не считают, в отличие от Китая.

"Согласно заявлениям китайского правительства, КНР намерена развивать ИИ", — подчеркнула Хикс.

Как высокие технологии помогают военным

Алгоритмы ИИ и технологии распознавания лиц используются американскими военными для расшифровки радиопереговоров российских военных, а также для идентификации россиян через социальные сети. Недорогие дроны, использующие готовые алгоритмы для обнаружения целей и навигации, также являются мощным оружием нового типа, применяемым украинцами в противовес традиционным системам и стратегиям россиян. Беспрецедентные хакерские атаки, обрушившиеся на Россию показывают, насколько важны инструменты кибербезопасности и каким образом они превращаются в мощное оружие против целого государства.

[ + – ] Как работает БПЛА Phoenix Ghost

Новое оружие теперь может быть разработано в кратчайшие сроки. Американским инженерам хватило месяцев, чтобы создать специальный беспилотник для ВСУ — Phoenix Ghost, тогда как на создание истребителя F-35 ушло более 20 лет, а стоимость его жизненного цикла оценивается в $1,6 трлн, отмечает издание.

ИИ и другие технологии могут принести пользу американским военным в сборе и анализе разведданных, программировании электроники, управлении логистикой, анализе износостойкости оборудования и пр. Но Комиссия национальной безопасности по искусственному интеллекту (National Security Commission on Artificial Intelligence) предупредила, что США необходимо больше инвестировать в новые технологии и тесно сотрудничать с частными компаниями, чтобы не "пасти задних" (имея ввиду конкуренцию с Китаем).

Почему армии нужны не только солдаты, но и айтишники

Хотя США помогают Украине, предоставляя финансовую помощь, разные виды вооружения и доступ к новым технологиям, в Пентагоне обеспокоены тем, что сами Соединенные Штаты плохо подготовлены к "войнам будущего". В отчете Совета по оборонным инновациям за 2019 год указано, что ПО и его разработка стали важнейшей стратегической проблемой для вооруженных сил США. Совет также отмечает: проблема еще и в том, что Минобороны не может конкурировать с зарплатами, которые технологические компании предлагают разработчикам. Сегодня в ведомстве ведутся споры о том, сколько инженеров-программистов и специалистов по обработке и анализу данных на нужно нанять и какую часть работы Минобороны может передать на аутсорсинг. И все же наличие вакансий свидетельствует о сдвиге оборонной сферы в сторону высоких технологий, пишет медиа. Согласно данным рекрутинговой компании Emsi, в 33% из 370 тыс. проанализированных объявлений о вакансиях в оборонной промышленности упоминаются навыки разработки ПО или обработки данных, и эта цифра выросла на 91% с 2017 года.

Учитывая нехватку талантов, Пентагон обратился за помощью к частному сектору. Но попытки увеличить технологические ресурсы за счет тесного сотрудничества с Силиконовой долиной не увенчались успехом. Проект Maven, инициатива ВВС по сотрудничеству с BigTech, вызвал споры в 2019 году, когда сотрудники Google протестовали против решения компании разработать технологию анализа аэрофотоснимков. В том же году сотрудники Microsoft устроили акции, выступив против военных контрактов. Пентагон продолжает работать с некоторыми фирмами из Силиконовой долины, но, вероятно, будет и дальше сталкиваться с протестами, пишет СМИ.

Некоторые эксперты говорят, что Минобороны все же должно найти подход к частным компаниям, чтобы выиграть гонку с КНР.

Ранее мы сообщали о том, как система, разработанная украинскими IT-специалистами, помогла спасти Киев от российских военных.