Прощавай, зброє! Пентагон заявляє, що перемогти Росію та КНР можуть лише технології

Дані так само важливі, як і кулі, вважає заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс. Саме тому відомство робить ставку на розробників ПЗ та розвиток ШІ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Пентагоні вважають, що технології докорінно змінюють характер ведення сучасних воєн. Нещодавня розробка американських учених довела, що оперативна обробка та аналіз інформації дає одній зі сторін конфлікту вагомий карт-бланш.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Чому США прагнуть розвивати штучний інтелект

Коли війська РФ вдерлися на територію України, Міністерство оборони США звернулося до групи експертів з машинного навчання (МН) та штучного інтелекту (ШІ), щоб розібратися в потоці інформації. Фахівці створили ефективні системи на основі МН для обробки великої кількості даних. Заступниця міністра оборони Кетлін Гікс в інтерв'ю WIRED заявила, що робота вчених має величезну цінність для її відомства, проте розкрити деталі вона не може. І все ж таки Гікс зазначила, що виконана робота ще раз довела чиновникам — технології докорінно змінюють характер війни, і США мають адаптуватися до цих змін, щоб зберегти свою перевагу.

"Біти можуть бути такими ж важливими, як і кулі", — говорить Гікс, коментуючи важливість програмного забезпечення для "оборонки".

Заступниця міністра звернула увагу на те, що США сьогодні конкурують у сфері ШІ, але Росію серйозним суперником не вважають, на відміну від Китаю.

"Згідно із заявами китайського уряду, КНР має на меті розвивати ШІ", — підкреслила Гікс.

Як високі технології допомагають військовим

Алгоритми ШІ та технології розпізнавання облич використовують американські військові для розшифрування радіопереговорів російських військових, а також для ідентифікації росіян через соціальні мережі. Недорогі дрони, які використовують готові алгоритми для виявлення цілей та навігації, також є потужною зброєю нового типу, що застосовують українці на противагу традиційним системам та стратегіям росіян. Безпрецедентні хакерські атаки, що звалилися на Росію, показують, наскільки важливими є інструменти кібербезпеки і як вони перетворюються на потужну зброю проти цілої держави.

[ + – ] Як працює БПЛА Phoenix Ghost

Нову зброю тепер можна розробити в найкоротший термін. Американським інженерам вистачило місяців, щоб створити спеціальний безпілотник для ЗСУ — Phoenix Ghost, тоді як на створення винищувача F-35 пішло понад 20 років, а вартість його життєвого циклу оцінюють у $1,6 трлн, зазначає видання.

ШІ та інші технології можуть принести користь американським військовим у зборі та аналізі розвідданих, програмуванні електроніки, управлінні логістикою, аналізі зносостійкості обладнання та ін. Але Комісія національної безпеки зі штучного інтелекту (National Security Commission on Artificial Intelligence) попередила, що США потрібно більше інвестувати в нові технології й тісно співпрацювати з приватними компаніями, щоб не "пасти задніх" (маючи на увазі конкуренцію з Китаєм).

Чому армії потрібні не лише солдати, а й айтішники

Хоча США допомагають Україні, надаючи фінансову допомогу, різні види озброєння та доступ до нових технологій, у Пентагоні стурбовані тим, що самі Сполучені Штати погано підготовлені до "війн майбутнього". У звіті Ради з оборонних інновацій за 2019 рік зазначено, що ПЗ та його розробка стали найважливішою стратегічною проблемою для збройних сил США. Рада також зазначає: проблема ще й у тому, що Міноборони не може конкурувати із зарплатами, які технологічні компанії пропонують розробникам. Сьогодні у відомстві точаться суперечки про те, скільки інженерів-програмістів та фахівців з обробки та аналізу даних потрібно найняти і яку частину роботи Міноборони може передати на аутсорсинг. І все ж таки наявність вакансій свідчить про зсув оборонної сфери в бік високих технологій, пише медіа. Згідно з даними рекрутингової компанії Emsi, у 33% із 370 тис. проаналізованих оголошень про вакансії в оборонній промисловості згадуються навички розробки програмного забезпечення або обробки даних, і ця цифра зросла на 91% з 2017 року.

Враховуючи нестачу талантів, Пентагон звернувся за допомогою до приватного сектору. Але спроби збільшити технологічні ресурси внаслідок тісної співпраці з Силіконовою долиною не мали успіху. Проєкт Maven, ініціатива ВПС зі співпраці з BigTech, викликав суперечки у 2019 році, коли співробітники Google протестували проти рішення компанії розробити технологію аналізу аерофотознімків. Тоді ж співробітники Microsoft влаштували акції, виступивши проти воєнних контрактів. Пентагон продовжує працювати з деякими фірмами із Силіконової долини, але, ймовірно, і надалі стикатиметься з протестами, пише ЗМІ.

Деякі експерти кажуть, що Міноборони все ж таки має знайти підхід до приватних компаній, щоб виграти перегони з КНР.

Раніше ми повідомляли про те, як система, розроблена українськими IT-фахівцями, допомогла врятувати Київ від російських військових.