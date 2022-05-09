"Зеленский оказался круче Путина". Хакеры взломали сайт Лента.ру (фото)

На главную страницу одного из основных пропагандистских интернет-ресурсов России вывесили множество новостей антивоенного содержания.

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Утром 9 мая неизвестные хакеры взломали популярный российский сайт "Лента.ру", выложив на ресурсе несколько десятков новостей, посвященных нападению России на Украину.

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Среди заголовков были, к примеру, такие: "Россия полностью уничтожила Мариуполь". "Владимир Путин солгал о планах России в Украине", "Зеленский оказался круче Путина", "Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века".

Также около трех часов на главной странице сайта провисела статья "Российские власти запретили журналистам говорить про негатив", текст сохранился в кэше Гугла.

"Администрация президента заставила журналистов подконтрольных медиа отказаться от слов и оборотов, которые могут вызывать "социальные волнения" и создавать негативный фон. Именно поэтому большая часть российских СМИ перешла на новояз — сглаживающие углы фразы и слова, которые снижают градус новостной подачи, — сказано в материале. — С 2019 года "взрывы" в прогосударственных медиа стали называться "хлопками", даже если речь идет об инцидентах с разрушениями и человеческими жертвами. Журналисты "Медузы" — незаконно заблокированного на территории России медиа — выяснили, что такая замена является целенаправленной политикой по внедрению "режима информационного благоприятствования". Сообщения о "взрывах" могут посеять панику в обществе, в то время как "хлопок" звучит достаточно нейтрально.

[ + – ] Статья, появившаяся на "Ленте.ру" после взлома

В статье приводится еще несколько примеров: вместо "падения ВВП" в СМИ стал использоваться термин "отрицательный рост". вместо "увольнения" — "высвобождение от работы", отвод войск от Киева назвали не "отступлением", а "запланированной перегруппировкой".

"Новость о затонувшем крейсере "Москва" агентство ТАСС выпустило с подзаголовком "Корабль погрузился в воду при буксировке в пункт назначения", — отмечают авторы статьи. — Апофеозом российского новояза стало требование отказаться от слова "война". Один из самых кровопролитных конфликтов 21 века российские СМИ называют "спецоперацией".

[ + – ] Пример заголовка на сайте "Ленты.ру"

Администрация сайта пока не прокомментировала взлом, однако довольно оперативно вернула на него редакционные материалы.

Как сообщалось ранее, 9 мая хакеры взломали российское смартТВ. Вместо телепрограммы пользователи видели на экранах надпись: "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей". Также хактивисты атаковали российский поисковик "Яндекс".

Также сообщалось о расстановке сил в кибервойне между Россией и Украиной: стало известно, какие хакеры сражаются за каждую из сторон. Интернет-исследователь Cyberknow на сайте Medium обнародовал список хакерских группировок, совершающих атаки. Согласно информации Cyberknow, по состоянию на 1 мая в кибервойне участвовали 74 группы, 46 из которых — проукраинские. На стороне Украины действуют команды, которые базируются в Польше, Грузии, Румынии, Турции и Беларуси, а Россию поддерживают только сами россияне и одна команда из Беларуси. Местоположение большинства хакеров остается неизвестным, при этом значительная часть хактивистов ассоциируется с группой Anonymous.