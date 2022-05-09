"Зеленский оказался круче Путина". Хакери зламали сайт Лента.ру (фото)

На головну сторінку одного з основних пропагандистських інтернет-ресурсів Росії вивісили безліч новин антивоєнного змісту.

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Уранці 9 травня невідомі хакери зламали популярний російський сайт "Лента.ру", виклавши на ресурсі кілька десятків новин, присвячених нападу Росії на Україну.

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Серед заголовків були, наприклад, такі: "Россия полностью уничтожила Мариуполь". "Владимир Путин солгал о планах России в Украине", "Зеленский оказался круче Путина", "Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века".

Також майже три години на головній сторінці сайту провисіла стаття "Російська влада заборонила журналістам говорити про негатив", текст зберігся в кеші Гугла.

"Адміністрація президента змусила журналістів підконтрольних медіа відмовитися від слів і зворотів, які можуть викликати "соціальні хвилювання" і створювати негативний фон. Саме тому більша частина російських ЗМІ перейшла на новомову — кути, що згладжують фрази і слова, які знижують градус новинної подачі, — сказано в матеріалі. — З 2019 року "взрывы" у продержавних медіа стали називатися "хлопками", навіть якщо йдеться про інциденти з руйнуваннями та людськими жертвами. Журналісти "Медузы" — незаконно заблокованого на території Росії медіа — з'ясували, що така заміна є цілеспрямованою політикою з впровадження "режиму інформаційного сприяння". Повідомлення про "взрывах" можуть посіяти паніку в суспільстві, тоді як "хлопок" звучить досить нейтрально.

[ + – ] Стаття, що з'явилася на "Ленте.ру" після злому

У статті наводиться ще кілька прикладів: замість "падения ВВП" у ЗМІ почав використовуватись термін "отрицательный рост", замість "увольнения" — "высвобождение от работы", відведення військ від Києва назвали не "отступлением", а "запланированной перегруппировкой".

"Новину про затонулий крейсер "Москва" агентство ТАСС випустило з підзаголовком "Корабль погрузился в воду при буксировке в пункт назначения", — зазначають автори статті. — Апофеозом російської новомови стала вимога відмовитися від слова "война". Один із найбільш кровопролитних конфліктів 21 століття російські ЗМІ називають "спецоперацией".

[ + – ] Приклад заголовка на сайті "Лента.ру"

Адміністрація сайту наразі не прокоментувала злом, проте досить оперативно повернула на нього редакційні матеріали.

Як повідомлялося раніше, 9 травня хакери зламали російське смартТВ. Замість телепрограми користувачі бачили на екранах напис: "На ваших руках кров тисяч українців і сотень їхніх убитих дітей". Також хактивісти атакували російську пошукову систему "Яндекс".

Також повідомлялося про розстановку сил у кібервійні між Росією та Україною: стало відомо, які хакери борються за кожну зі сторін. Інтернет-дослідник Cyberknow на сайті Medium оприлюднив список угруповань хакерів, що здійснюють атаки. За інформацією Cyberknow, станом на 1 травня у кібервійні брали участь 74 групи, 46 з яких — проукраїнські. На боці України діють команди, які базуються у Польщі, Грузії, Румунії, Туреччині та Білорусі, а Росію підтримують лише самі росіяни й одна команда з Білорусі. Розташування більшості хакерів залишається невідомим, при цьому значна частина хактивістів асоціюється з групою Anonymous.