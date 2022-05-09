Импортозамещение подвело: эксперт пояснил, почему ВСУ легко сбивают вертолеты РФ

В России пытались импортозаместить электронику для комплексов радиозащиты, но попытки оказались провальными.

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Вчера, 8 мая, оперативное командование "Юг" СВ ВСУ опубликовало видео, как украинские военные сбивают российский вертолет Ми-8 при помощи "Байрактара". Об этом Фокус сообщал в своем телеграм-канале. В комментарии нашему изданию эксперт по кибербезопасности Андрей Баранович пояснил, по каким причинам вертолет оказался на прицеле у бойцов ВСУ.

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По словам Андрея, еще на начальном этапе разработки комплекса радиоэлектронного подавления радиосвязи РБ-551В, который должен был быть установлен на вертолетах Ми-8АМТШ, было принято решение "об использовании электрорадиоизделий иностранного производства". Проще говоря, россияне знали, что самостоятельно построить качественное средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у них не получится. Эксперт выяснил, что из 921 элемента электронной компонентной базы:

242 типа имеют "отечественные" функциональные аналоги;

345 типов — ведется разработка аналогов;

45 типов — планируется разработка аналогов;

284 типа не имеют аналогов.

[ + – ] Импортозамещение для РБ-551В

"Итого в "исконно-русском" перспективном мобильном комплексе радиоподавления — 100% "исконно-нерусской" электронной компонентной базы. И даже сделать комплекс на 27% "русским" не получилось, потому что наличие функционального аналога не означает иметь возможность его применения, да и процесс разработки "аналогов" в РФ может затягиваться на десятилетия", — пояснил Баранович.

Вертолет Ми-8 ничто не не уберегло от "Байрактара", и он был сбит над о. Змеиный. По идее, "импортазамещенный РЭБ" должен был подавить сигнал, вследствие чего БПЛА должен был промахнуться, но этого не случилось.

"Я сомневаюсь, что у РФ есть хотя бы прототип РБ-551В", — заключил эксперт.

Ранее мы сообщали о БПЛА, которые применяются ВСУ на полях сражений. Защитники Украины широко используют коммерческие дроны в качестве разведчиков и корректировщиков огня, но также превращают их в "камикадзе", оснащая противотанковыми гранатами и емкостями с зажигательными смесями.