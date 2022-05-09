Імпортозаміщення підвело: експерт пояснив, чому ЗСУ легко збивають гелікоптери РФ

У Росії намагалися імпортозмістити електроніку для комплексів радіозахисту, але спроби виявилися провальними.

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Вчора, 8 травня, оперативне командування "Південь" СВ ЗСУ опублікувало відео, як українські військові збивають російський гелікоптер Мі-8 за допомогою "Байрактару". Про це Фокус повідомляв у своєму телеграм-каналі. В коментарі нашому виданню експерт з кібербезпеки Андрій Баранович пояснив, з яких причин гелікоптер опинився на прицілі в бійців ЗСУ.

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За словами Андрія, ще на початковому етапі розробки комплексу радіоелектронного придушення радіозв'язку РБ-551В, який мали встановити на вертольотах Мі-8АМТШ, ухвалили рішення "про використання електрорадіовиробів іноземного виробництва". Простіше кажучи, росіяни знали, що самостійно збудувати якісний засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ) у них не вийде. Експерт з'ясував, що із 921 елемента електронної компонентної бази:

242 типи мають "вітчизняні" функціональні аналоги;

345 типів — триває розробка аналогів;

45 типів — планують розробку аналогів;

284 типи не мають аналогів.

[ + – ] Імпортозаміщення для РБ-551В

"Разом в "споконвічно-російському" перспективному мобільному комплексі радіопридушення — 100% "споконвічно-російської" електронної компонентної бази. І навіть зробити комплекс на 27% "російським" не вийшло, тому що наявність функціонального аналога не означає мати можливість його застосування, так і процес розробки "аналогів" у РФ може затягуватися на десятиліття", — пояснив Баранович.

Вертоліт Мі-8 ніщо не вберегло від "Байрактара", і він збитий над о. Зміїний. За ідеєю, "імпортозаміщений РЕБ" мав придушити сигнал, внаслідок чого БПЛА мав схибити, але цього не сталося.

"Я сумніваюся, що РФ має хоча б прототип РБ-551В", — підсумував експерт.

Раніше ми повідомляли про БПЛА, які застосовують ЗСУ на полях битв. Захисники України широко використовують комерційні дрони як розвідники та коригувальники вогню, але також перетворюють їх на "камікадзе", оснащуючи протитанковими гранатами та місткостями із запалювальними сумішами.