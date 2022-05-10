OLED-телевизоры становятся популярными среди пользователей: ЖК-панели не покупают

Аналитики из Omdia прогнозируют спад продаж ЖК-панелей и высокую популярность OLED-телевизоров на квантовых точках.

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Исследовательская компания Omdia сообщает, что глобальные поставки ЖК-телевизоров в этом году составят чуть более 211 млн единиц. Данный показатель является самым низким с 2010 года, пишет businesskorea.co.kr.

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Эксперты отмечают, что в прошлом году на рынок было поставлено на 1,89 млн единиц больше, чем в этом. Главной причиной снижения поставок они называют пандемию COVID-19, из-за которой интерес к устройствам ослабел, а также рост инфляции в США и Европе. Спрос в первом квартале в Северной Америке, Европе и Китае уже упал примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, пишут аналитики.

Тем не менее, они ожидают роста спроса на OLED-панели.

"В этом году глобальные поставки OLED-телевизоров увеличатся на 23% — до 8 млн единиц", — заявили в Omdia. — "Доля рынка продукта сегодня оценивается в 4%, тогда как доля ЖК-телевизоров составляет 96%, но мы ожидаем, что доля OLED-устройств до конца года вырастет до 12,8%. Напомним, что в прошлом году их доля впервые превысила 10%".

Спрос на ЖК-телевизоры, вероятно, снизится. Это связано с тем, что присутствие южнокорейских поставщиков сокращается, а цены на продукцию падают, поскольку китайские компании быстро увеличивают свои поставки ЖК-панелей для телевизоров. Однако крупные производители телевизоров уже сокращают свои заказы на ЖК-панели. Например, Samsung Electronics и LG Electronics сократили свои заказы в конце марта, а китайские компании, скорее всего, сделают это во втором квартале. Поставщики панелей, в том числе Samsung Display и LG Display, также сокращают свой бизнес по производству панелей для ЖК-телевизоров, поскольку падение цен на панели влияет на их прибыльность.

Фокус рынка смещается с LCD на OLED. На рынке OLED-телевизоров текущая рыночная доля LG Electronics составляет 99%, а Samsung Electronics собирается выйти на рынки Северной Америки и Европы со своими OLED-телевизорами на квантовых точках. Sony начнет поставит QLED-устройства в США в следующем месяце, а вот китайские компании несколько запаздывают, так как еще не вышли на стадию массового производства.

Ранее мы сообщали о том, что ученым удалось напечатать гибкий OLED-экран на 3D-принтере.