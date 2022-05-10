OLED-телевізори стають популярними серед користувачів: РК-панелі не купують

Аналітики з Omdia прогнозують спад продажів РК-панелей та високу популярність OLED-телевізорів на квантових точках.

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Дослідницька компанія Omdia повідомляє, що глобальні постачання РК-телевізорів цього року становитимуть трохи більш як 211 млн одиниць. Цей показник є найнижчим з 2010 року, пише businesskorea.co.kr.

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Експерти зазначають, що минулого року на ринок поставлено на 1,89 млн одиниць більше, ніж цього року. Головною причиною зниження постачання вони називають пандемію COVID-19, через яку інтерес до пристроїв ослаб, а також зростання інфляції у США та Європі. Попит у першому кварталі в Північній Америці, Європі та Китаї вже впав приблизно на 20%, якщо порівняти з минулим роком, пишуть аналітики.

А проте, вони очікують зростання попиту на OLED-панелі.

"Цього року глобальні постачання OLED-телевізорів збільшаться на 23% — до 8 млн одиниць", — заявили в Omdia. — Долю ринку продукту сьогодні оцінюють в 4%, тоді як частка РК-телевізорів становить 96%, але ми очікуємо, що частка OLED-пристроїв до кінця року зросте до 12,8%. Нагадаємо, що минулого року їхня частка вперше перевищила 10%".

Попит на РК-телевізори, ймовірно, знизиться. Це пов'язано з тим, що присутність південнокорейських постачальників скорочується, а ціни на продукцію знижуються, оскільки китайські компанії швидко збільшують свої постачання РК-панелей для телевізорів. Проте, великі виробники телевізорів вже скорочують свої замовлення на РК-панелі. Наприклад, Samsung Electronics та LG Electronics скоротили свої замовлення наприкінці березня, а китайські компанії, найімовірніше, зроблять це у другому кварталі. Постачальники панелей, зокрема Samsung Display та LG Display, також скорочують свій бізнес з виробництва панелей для РК-телевізорів, оскільки падіння цін на панелі впливає на їхню прибутковість.

Фокус ринку зміщується з LCD на OLED. На ринку OLED-телевізорів поточна ринкова частка LG Electronics становить 99%, а Samsung Electronics має на меті вийти на ринки Північної Америки та Європи зі своїми OLED-телевізорами на квантових точках. Sony почне постачати QLED-пристрої в США наступного місяця, а ось китайські компанії дещо запізнюються, тому що ще не вийшли на стадію масового виробництва.

Раніше ми повідомляли про те, що вченим вдалося надрукувати гнучкий OLED-екран на 3D-принтері.