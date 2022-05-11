"Могут погрузить мир в хаос": в Китае боятся сотрудничества Starlink с Пентагоном

Китайские журналисты считают, что применение Starlink даст американским военным фору на поле боя и сделает США доминирующим государством "в космосе".

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В Китае с интересом наблюдают за российским вторжением в Украину и уже делают кое-какие выводы. Так, китайское англоязычное издание China Military опубликовало небольшой материал, в котором журналист попытался проанализировать, сможет ли спутниковый Интернет Starlink дотянуть до планки military grade и "поступить на вооружение" ВС США, а потом и правительства этой страны в целом. Фокус приводит перевод этой публикации.

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Как военные США смогут использовать спутниковый Интернет Starlink

СМИ сообщает, что в ходе "российско-украинского конфликта" (так медиа называет войну России против Украины, — ред.) SpaceX предоставила Украине услуги высокоскоростного Интернета и направила большое количество терминалов спутниковой связи.

"Помимо поддержки связи, Starlink, по словам экспертов, может также взаимодействовать с БПЛА и, используя BigData и технологии распознавания лиц, возможно, уже сыграл свою роль в военных действиях Украины против России", — пишет Ли Сяоли, имея ввиду применение спутникового Интернета ВСУ для ведения разведки, корректировки огня, а также для отслеживания российских военных преступников.

Автор высказал опасение, что если SpaceX увеличит спутниковую группировку до 42 тыс., то Сеть смогут "использовать в военных целях", что, в свою очередь, "должно насторожить мировое сообщество". По мнению Ли, Starlink, который заявлялся как цивильный проект, применялся военными, "о чем свидетельствует тот факт, что некоторые из стартовых площадок построены на базе ВВС Ванденберг, а также тестировались возможности зашифрованного соединения между спутниками и истребителями", — говорится в материале.

[ + – ] Развертывание Starlink в Украине Фото: Минцифры

Ли приводит примеры сотрудничества Starlink с американскими ВС, — различного рода тесту, которые проводились в период с 2019 по 2021 годы: "в 2019 году SpaceX получила средства от ВВС США, чтобы проверить, смогут ли спутники Starlink подключиться и взаимодействовать с военными бортами. В мае 2020 года армия США подписала соглашение со SpaceX об использовании широкополосного доступа Starlink для передачи данных по военным сетям. В октябре 2020 года SpaceX получила контракт от Пентагона на разработку спутников военного назначения. В марте 2021 года компания объявила о своем плане сотрудничать с ВВС США для дальнейшего тестирования спутникового Интернета".

По мнению журналиста, в будущем спутники Starlink могут оснастить дополнительными датчиками "для дальнейшего повышения боеспособности вооруженных сил США в таких областях, как разведывательное дистанционное зондирование, ретрансляция связи, навигация и позиционирование, проведение атак".

"Очевидно, что военное применение программы Starlink даст американским военным фору на поле боя в будущем и поможет США занять доминирующее положение в космосе", — делает выводы автор материала.

Starlink строит свою Глобальную сеть в космосе?

31 марта ВВС США опубликовали на своем официальном сайте новость, в которой говорится, что их истребители F-35A успешно передали данные с помощью спутников Startlink во время недельных испытаний на скорости до 160 м/с, что в 30 раз. быстрее, чем при использовании традиционных средств связи.

Ссылаясь на неназванных экспертов, Ли Сяоли сообщает, что БПЛА, оснащенный терминалом Starlink, сможет служить тактической ретрансляционной платформой для передачи данных на истребители, и что оператор сможет одновременно управлять большим количеством БПЛА для выполнения разных боевых задач.

"Программа Starlink — это мегапроект, который плетет новую сеть над Землей. Его не ограничивают ни география, ни особенности рельефа местности. Некоторые эксперты заявили, что если SpaceX разместит на орбите несколько корневых серверов, это может сделать Starlink вторым независимым глобальным Интернетом, что станет серьезным вызовом для всех стран, которые заботятся о защите своего суверенитета в киберпространстве и защите своей информационной безопасности", — высказывается автор.

[ + – ] Спутниковая группировка Starlink

США монополизируют космос?

Орбитальная позиция и частота — стратегические ресурсы в космосе. В настоящее время геостационарная орбита почти полностью занята, и борьба за позиции на низкой и средней околоземной орбитах стала более интенсивной. Низкая околоземная орбита может вместить около 50 тыс. спутников, и более 80% от этого количества хочет занять Starlink, если проекту удастся запустить все 42 тыс. устройств, как и планировалось, говорится в материале.

"SpaceX пытается занять выгодную позицию и монополизировать стратегические ресурсы в космосе", — подчеркивает журналист.

Автор называет компанию Илона Маска "космической суперсилой", контролирующей большую отраслевую цепочку, объединяющую производство спутников, строительство наземных станций, запуск и восстановление ракет, а также эксплуатацию и обслуживание спутников". Журналиста беспокоит возможность привязки БПЛА, автопилотов, навигаторов, устройств Интернета вещей, облачных данных, систем умных городов к спутниковому интернету Маска, что превратит этот проект в гигантскую систему, монополизирующую рынок космических интернет-услуг.

"Есть большая вероятность, что одержимые гегемонией США воспользуются Starlink, чтобы погрузить мир в хаос", — заключает автор.