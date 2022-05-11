"Можуть занурити світ у хаос": у Китаї бояться співпраці Starlink із Пентагоном

Китайські журналісти вважають, що застосування Starlink дасть американським військовим фору на полі бою і зробить США панівною державою "в космосі".

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У Китаї з цікавістю спостерігають за російським вторгненням в Україну і вже роблять деякі висновки. Так, китайське англомовне видання China Military опублікувало невеликий матеріал, у якому журналіст спробував проаналізувати, чи зможе супутниковий Інтернет Starlink дотягнути до планки military grade та "надійти на озброєння" ЗС США, а потім і уряду цієї країни загалом. Фокус наводить переклад цієї публікації.

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Як військові США зможуть використати супутниковий Інтернет Starlink

ЗМІ повідомляє, що під час "російсько-українського конфлікту" (так медіа називає війну Росії проти України, — ред.) SpaceX надала Україні послуги високошвидкісного Інтернету та направила велику кількість терміналів супутникового зв'язку.

"Окрім підтримки зв'язку, Starlink, за словами експертів, може також взаємодіяти з БПЛА і, використовуючи BigData та технології розпізнавання осіб, можливо, вже відіграв свою роль у військових діях України проти Росії", — пише Лі Сяолі, маючи на увазі застосування супутникового Інтернету ЗСУ для ведення розвідки, коригування вогню, і навіть для відстеження російських військових злочинців.

Автор висловив побоювання, що якщо SpaceX збільшить супутникове угруповання до 42 тис., то Мережу зможуть "використати у військових цілях", що, зі свого боку, "має насторожити світову спільноту". На думку Лі, Starlink, який заявлявся як цивільний проєкт, застосовувався військовими, "про що свідчить той факт, що деякі зі стартових майданчиків збудовані на базі ВПС Ванденберг, а також тестувалися можливості зашифрованого з'єднання між супутниками та винищувачами", — йдеться в матеріалі.

[ + – ] Розгортання Starlink в Україні Фото: Минцифры

Лі наводить приклади співпраці Starlink з американськими ЗС, — різного роду тесту, які проводилися в період з 2019 по 2021 роки: "у 2019 році SpaceX отримала кошти від ВПС США, щоб перевірити, чи зможуть супутники Starlink під'єднатися та взаємодіяти з військовими бортами." У жовтні 2020 року SpaceX отримала контракт від Пентагону на розробку супутників військового призначення. У березні 2021 року компанія оголосила про свій план співпрацювати для подальшого тестування супутникового Інтернету.

На думку журналіста, в майбутньому супутники Starlink можуть оснастити додатковими датчиками "для подальшого підвищення боєздатності збройних сил США у таких галузях, як розвідувальне дистанційне зондування, ретрансляція зв'язку, навігація та позиціювання, проведення атак".

"Очевидно, що військове застосування програми Starlink дасть американським військовим фору на полі бою в майбутньому і допоможе США зайняти панівне становище в космосі", — робить висновок автор матеріалу.

Starlink будує свою Глобальну мережу в космосі?

31 березня ВПС США опублікували на своєму офіційному сайті новину, в якій йдеться про те, що їхні винищувачі F-35A успішно передали дані за допомогою супутників Startlink під час тижневих випробувань на швидкості до 160 м/с, що у 30 разів. швидше, ніж за використанням традиційних засобів зв'язку.

Посилаючись на неназваних експертів, Лі Сяолі повідомляє, що БПЛА, оснащений терміналом Starlink, зможе слугувати тактичною ретрансляційною платформою для передачі даних на винищувачі, і що оператор зможе одночасно керувати великою кількістю БПЛА для виконання різних бойових завдань.

"Програма Starlink — це мегапроєкт, який плете нову мережу над Землею. Його не обмежують ні географія, ні особливості рельєфу місцевості. Деякі експерти заявили, що якщо SpaceX розмістить на орбіті кілька кореневих серверів, це може зробити Starlink другим незалежним глобальним Інтернетом, що стане серйозним викликом для всіх країн, які дбають про захист свого суверенітету в кіберпросторі та захист своєї інформаційної безпеки", — висловлюється автор.

[ + – ] Супутникове угруповання Starlink

США монополізують космос?

Орбітальна позиція та частота — стратегічні ресурси в космосі. В цей час геостаціонарна орбіта майже повністю зайнята, і боротьба за позиції на низькій та середній навколоземній орбітах стала інтенсивнішою. Низька навколоземна орбіта може вмістити близько 50 тис. супутників, і понад 80% цієї кількості хоче зайняти Starlink, якщо проєкту вдасться запустити всі 42 тис. пристроїв, як і планувалося, йдеться в матеріалі.

"SpaceX намагається зайняти вигідну позицію та монополізувати стратегічні ресурси в космосі", — наголошує журналіст.

Автор називає компанію Ілона Маска "космічною суперсилою", що контролює великий галузевий ланцюжок, що об'єднує виробництво супутників, будівництво наземних станцій, запуск та відновлення ракет, а також експлуатацію та обслуговування супутників". Журналіста турбує можливість прив'язки БПЛА, автопілотів, навігаторів, пристроїв Інтернету хмарних даних, систем розумних міст до супутникового інтернету Маска, що перетворить цей проєкт на гігантську систему, що монополізує ринок космічних інтернет-послуг.

"Є велика ймовірність, що одержимі гегемонією США скористаються Starlink, щоб занурити світ у хаос", — робить висновок автор.