Война в космосе: РФ глушит передачу GPS-сигналов и атакует спутники на орбите

Больше всего от атак страдают военные, которые с помощью GPS-сигналов определяют координаты применения артиллерии и отслеживают перемещение техники врага.

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Россия атакует спутники, которые находятся на орбите Земли и передают GPS-сигналы, в том числе для смартфонов. В частности, от этого страдают военные, которые управляют беспилотниками, определяют координаты применения артиллерии и отслеживают радары по перемещении техники врага. Разведка США заметила существенные сбои в GPS-cигналах, когда Россия применяла свою технику в районе Чернигова. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источники начальников космических сил стран Запада.

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Начальник космического командования Вооруженных сил США генерал Джейми Дикинсон заявил, что в РФ увеличивают агрессивные действия на космической орбите и подрывают работу спутников. В космосе Россия сосредоточила свои усилия на перебоях работы спутников и приглушении работы GPS сигнала, используемого самолетами, кораблями, автомобилями и обычными людьми, но больше всего от этого страдают военные.

Кроме того, военные эксперты США и руководство армией заметили размещение россиянами техники для приглушения GPS-сигналов еще задолго до полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

По мнению Джеймса Дикинсона, Россия и Китай являются главной угрозой для Соединенных Штатов и союзников в космической сфере из-за того, что обе страны испытывают средства против спутников. Кроме того, они запускают на орбиту нашей планеты спутники двойного назначения, которые служат как гражданской инфраструктуре, так и предназначенные для военной разведки.

В Финляндии заявили, что в марте их самолеты, пролетавшие на границе с Калининградской областью России заметили вмешательство в свои устройства в GPS отслеживания. Это случилось сразу после того, как президент Саули Ниинисте встретился с американским президентом Джо Байденом для обсуждения вступления Финляндии в НАТО.

Командующий штабом Королевских военно-воздушных сил Британии сэр Майк Уигстоун рассказал, что российские спутники постоянно приближаются к спутникам других стран на земной орбите. Он считает, что это либо шпионаж, либо Россия планирует совершить что-то более агрессивное. А российские хакеры пытаются совершать масштабные скрытые кибератаки на гражданскую инфраструктуру стран Запада, чтобы их причастность к РФ было сложно оценить.

Напомним, 10 мая страны Запада напрямую обвинили Россию в масштабной кибератаке на спутниковую интернет-сеть в день полномасштабного вторжения в Украину. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, целью Кремля было нарушить управление критически важной инфраструктуры Украины, однако атаки повлияли на системы некоторых стран.

Ранее, 28 апреля в компании Microsoft выяснили, что Россия объединила кибератаки с ракетными ударами по Украине, чтобы увеличить урон для инфраструктуоры.