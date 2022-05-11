Війна в космосі: РФ глушить передачу GPS-сигналів і атакує супутники на орбіті

Найбільше від атак страждають військові, які за допомогою GPS-сигналів визначають координати застосування артилерії та відслідковують переміщення техніки ворога.

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Росія атакує супутники, які перебувають на орбіті Землі та передають GPS-сигнали, у тому числі для смартфонів. Зокрема, від цього страждають військові, які керують безпілотниками, визначають координати застосування артилерії та відслідковують радари щодо переміщення техніки ворога. Розвідка США помітила суттєві збої у GPS-сигналах, коли Росія застосовувала свою техніку в районі Чернігова. Про це повідомляє видання The Times із посиланням на джерела начальників космічних сил країн Заходу.

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Начальник космічного командування Збройних сил США генерал Джеймі Дікінсон заявив, що в РФ збільшують агресивні дії на космічній орбіті та підривають роботу супутників. У космосі Росія зосередила свої зусилля на перебоях роботи супутників і приглушенні роботи GPS сигналу, використовуваного літаками, кораблями, автомобілями та звичайними людьми, але найбільше страждають військові.

Крім того, військові експерти США та керівництво армії помітили розміщення росіянами техніки для приглушення GPS сигналів ще задовго до повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

На думку Джеймса Дікінсона, Росія та Китай є головною загрозою для Сполучених Штатів і союзників у космічній сфері через те, що обидві країни мають засоби проти супутників. Крім того, вони запускають на орбіту нашої планети супутники подвійного призначення, які є як цивільною інфраструктурою, так і призначені для військової розвідки.

У Фінляндії заявили, що в березні їхні літаки, що пролітали на кордоні з Калінінградською областю Росії, помітили втручання у свої пристрої в GPS відстеження. Це сталося відразу після того, як президент Саулі Нійністе зустрівся з американським президентом Джо Байденом для обговорення вступу Фінляндії до НАТО.

Командувач штабу Королівських військово-повітряних сил Британії сер Майк Вігстоун розповів, що російські супутники постійно наближаються до супутників інших країн на земній орбіті. Він вважає, що це або шпигунство, або Росія планує зробити щось агресивніше. А російські хакери намагаються здійснювати масштабні приховані кібератаки на цивільну інфраструктуру країн Заходу, щоб їхню причетність до РФ було складно оцінити.

Нагадаємо, 10 травня країни Заходу безпосередньо звинуватили Росію в масштабній кібератаці на супутникову інтернет-мережу а день повномасштабного вторгнення в Україну. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, метою Кремля було порушити управління критично важливою інфраструктурою України, проте атаки вплинули на системи деяких країн.

Раніше, 28 квітня, в компанії Microsoft з'ясували, що Росія об'єднала кібератаки з ракетними ударами по Україні, щоб збільшити шкоду для інфраструктуори.