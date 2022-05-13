Разделы
Материалы
Диджитал

В США создали сверхмощный чип: может заменить три важных процессора

29
Prodigy, Tachyum
Процессор Prodigy от компании Tachyum

Устройство Prodigy со 128 ядрами может развивать тактовую частоту до 5,7 ГГц, потребляя относительно мало электроэнергии.

Стартап Tachyum из США разработал сверхмощный универсальный процессор под названием Prodigy Cloud/AI/HPC. О его особенностях стало известно сайту Tech Radar.

Prodigy сочетает в одном чипе функции центрального (CPU), графического (GPU) и тензорного (TPU) процессоров. Он оснащен 128 высокопроизводительными унифицированными 64-разрядными ядрами с тактовой частотой до 5,7 ГГц, 16 контроллерами памяти DDR5 и 64 линиями PCIe 5.0. Процессор поддерживает широкий спектр типов данных, включая FP64, FP32, TF32, BF16, Int8, FP8 и TAI.

Prodigy Cloud/AI/HPC предлагает в четыре раза более высокую производительность, чем самый быстрый центральный процессор Intel — Xeon, в три раза большую, чем GPU Nvidia H100 при высокопроизводительных вычислениях, а также в шесть раз большую при обучении искусственного интеллекта и рабочих нагрузках логического вывода. В отличие от других решений, Tachyum разработан с нуля.

Новый универсальный процессор предназначен для суперкомпьютеров и центров обработки данных. Tachyum также представила специальные стойки с воздушным и жидкостным охлаждением, которые смогут защитить сверхмощное оборудование от перегрева. Разработчикам удалось снизить потребление энергии, повысив производительность — это позволит снизить выбросы углекислого газа на фоне увеличения количества ЦОД. Серийное производство процессора Prodigy Cloud/AI/HPC планируют начать в первой половине 2023 года.

"Мы давно верим в нашу способность преодолеть закон Мура и превратить крупные центры обработки данных в настоящие универсальные вычислительные центры. С запуском Prodigy мы начали революцию. Способность Prodigy использовать искусственный интеллект в масштабе человеческого мозга при одновременном снижении энергопотребления центров обработки данных и снижении совокупной стоимости владения гипермасштабируемых центров обработки данных и суперкомпьютерных систем является прорывом для отрасли, капитализация которой оценивается в $100 млрд", — заявил основатель и генеральный директор Tachyum Радослав Данилак.

Ранее Intel анонсировала самый мощный мобильный процессор в истории — Alder Lake Core HX 12-го поколения. Как уверяют разработчики уверяют, что 16-ядерная архитектура сделает ноутбуки такими же производительными, как и настольные компьютеры.

Писали также, что первый в мире односторонний сверхпроводник ускорит работу компьютеров в 400 раз. Квантовый материал Nb 3 Br 8 имеет толщину всего в один атом, что позволит значительно экономить энергию.