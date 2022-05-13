В США создали сверхмощный чип: может заменить три важных процессора

Устройство Prodigy со 128 ядрами может развивать тактовую частоту до 5,7 ГГц, потребляя относительно мало электроэнергии.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Стартап Tachyum из США разработал сверхмощный универсальный процессор под названием Prodigy Cloud/AI/HPC. О его особенностях стало известно сайту Tech Radar.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Prodigy сочетает в одном чипе функции центрального (CPU), графического (GPU) и тензорного (TPU) процессоров. Он оснащен 128 высокопроизводительными унифицированными 64-разрядными ядрами с тактовой частотой до 5,7 ГГц, 16 контроллерами памяти DDR5 и 64 линиями PCIe 5.0. Процессор поддерживает широкий спектр типов данных, включая FP64, FP32, TF32, BF16, Int8, FP8 и TAI.

Prodigy Cloud/AI/HPC предлагает в четыре раза более высокую производительность, чем самый быстрый центральный процессор Intel — Xeon, в три раза большую, чем GPU Nvidia H100 при высокопроизводительных вычислениях, а также в шесть раз большую при обучении искусственного интеллекта и рабочих нагрузках логического вывода. В отличие от других решений, Tachyum разработан с нуля.

Новый универсальный процессор предназначен для суперкомпьютеров и центров обработки данных. Tachyum также представила специальные стойки с воздушным и жидкостным охлаждением, которые смогут защитить сверхмощное оборудование от перегрева. Разработчикам удалось снизить потребление энергии, повысив производительность — это позволит снизить выбросы углекислого газа на фоне увеличения количества ЦОД. Серийное производство процессора Prodigy Cloud/AI/HPC планируют начать в первой половине 2023 года.

"Мы давно верим в нашу способность преодолеть закон Мура и превратить крупные центры обработки данных в настоящие универсальные вычислительные центры. С запуском Prodigy мы начали революцию. Способность Prodigy использовать искусственный интеллект в масштабе человеческого мозга при одновременном снижении энергопотребления центров обработки данных и снижении совокупной стоимости владения гипермасштабируемых центров обработки данных и суперкомпьютерных систем является прорывом для отрасли, капитализация которой оценивается в $100 млрд", — заявил основатель и генеральный директор Tachyum Радослав Данилак.

Ранее Intel анонсировала самый мощный мобильный процессор в истории — Alder Lake Core HX 12-го поколения. Как уверяют разработчики уверяют, что 16-ядерная архитектура сделает ноутбуки такими же производительными, как и настольные компьютеры.

Писали также, что первый в мире односторонний сверхпроводник ускорит работу компьютеров в 400 раз. Квантовый материал Nb 3 Br 8 имеет толщину всего в один атом, что позволит значительно экономить энергию.