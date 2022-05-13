У США створили надпотужний чіп: може замінити три важливі процесори

Пристрій Prodigy зі 128 ядрами може розвивати тактову частоту до 5,7 ГГц, споживаючи відносно мало електроенергії.

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Стартап Tachyum із США розробив надпотужний універсальний процесор під назвою Prodigy Cloud/AI/HPC. Про його особливості стало відомо сайту Tech Radar.

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Prodigy поєднує в одному чіпі функції центрального (CPU), графічного (GPU) та тензорного (TPU) процесорів. Він оснащений 128 високопродуктивними уніфікованими 64-розрядними ядрами з тактовою частотою до 5,7 ГГц, 16 контролерами пам'яті DDR5 та 64 лініями PCIe 5.0. Процесор підтримує широкий спектр типів даних, враховуючи FP64, FP32, TF32, BF16, Int8, FP8 та TAI.

Prodigy Cloud/AI/HPC пропонує в чотири рази більш високу продуктивність, ніж найшвидший центральний процесор Intel — Xeon, утричі більшу, ніж GPU Nvidia H100 при високопродуктивних обчисленнях, а також у шість разів більшу під час навчання штучного інтелекту та робочих навантажень логічного виведення. На відміну від інших рішень, Tachyum розроблено з нуля.

Новий універсальний процесор призначений для суперкомп'ютерів і центрів обробки даних. Tachyum також представила спеціальні стійки з повітряним і рідинним охолодженням, які зможуть захистити надпотужне обладнання від перегріву. Розробникам вдалося знизити споживання енергії, підвищивши продуктивність — це дозволить зменшити викиди вуглекислого газу на тлі збільшення кількості ЦОД. Серійне виробництво процесора Prodigy Cloud/AI/HPC планують розпочати у першій половині 2023 року.

"Ми давно віримо в нашу здатність подолати закон Мура та перетворити великі центри обробки даних на справжні універсальні обчислювальні центри. Із запуском Prodigy ми розпочали революцію. Здатність Prodigy використовувати штучний інтелект у масштабі людського мозку при одночасному зниженні енергоспоживання центрів обробки даних і зниженні сукупної вартості володіння гіпермасштабованих центрів обробки даних і суперкомп'ютерних систем є проривом для галузі, капіталізація якої оцінюється в $100 млрд", — заявив засновник і генеральний директор Tachyum Радослав Данилак.

Раніше Intel анонсувала найпотужніший мобільний процесор в історії — Alder Lake Core HX 12-го покоління. Як запевняють розробники, 16-ядерна архітектура зробить ноутбуки такими ж продуктивними, як і настільні комп'ютери.

Писали також, що перший у світі односторонній надпровідник прискорить роботу комп'ютерів у 400 разів. Квантовий матеріал Nb3 Br8 має товщину всього один атом, що дозволить значно економити енергію.