Инженеры представили революционную технологию сверхбыстрой зарядки батарей (видео)

Аккумулятор для электромобиля заряжается за 5 минут и выдерживает 1000 циклов.

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Компания из Израиля StoreDot разработала новую технологию сверхбыстрой зарядки аккумуляторных батарей под названием "100in5". Инженеры продемонстрировали ее на выставке EcoMotion Week 2022, передает сайт Insideevs.

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Во время мероприятия представители StoreDot в прямом эфире за 5 минут зарядили полноразмерную батарею количеством энергии, которой электромобилю хватит на 160 километров езды (100 миль). Все параметры, включая состояние заряда, температуру, напряжение и емкость демонстрировались в режиме реального времени, сейчас их можно посмотреть в официальном видеоролике.

В эксперименте использовали батарею размером 300x100 мм, выпущенную на заводе EVE Energy в Китае. Всего ее заряжали в течение 10 минут, за это время она зарядилась до 20 Ач, что превышает целевой показатель емкости от 0% до 80%, установленный для демонстрации. При этом аккумулятор ни разу не нагревался выше 33 градусов Цельсия, а это даже ниже рекомендованной рабочей температуры, другие важные параметры также сохранялись на оптимальном уровне.

StoreDot подготовила стратегическую технологическую программу "100inX", которая призвана значительно увеличить дальность поездок на электромобилях за счет увеличения скорости зарядки батарей. К 2024 году стартап планирует полностью реализовать первый этап "100in5" (100 миль за 5 минут), к 2028 году — "100in3" (100 миль за 3 минуты), к 2032 году — 100in2 (100 миль за 2 минуты).

Если у инженеров все получится, зарядка электромобилей будет занимать примерно столько же времени, сколько заправка жидким топливом, что может кардинально изменить предпочтения потребителей. В настоящее время технология StoreDot тестируется мировыми производителями электромобилей, включая Daimler Trucks, VinFast и Volvo Cars.

"Сегодняшняя демонстрация представляет собой успешное прохождение еще одной вехи на амбициозной технологической дорожной карте StoreDot. В рамках нашей интенсивной программы разработки уже созданы батареи, способные выдерживать более 1200 последовательных экстремально быстрых циклов, и мы стремимся получить полноразмерную батарею, выдерживающую 1000 циклов, до конца этого года", — заявил Ярон Фейн, вице-президент по исследованиям и разработкам в StoreDot.

Как добавил генеральный директор StoreDot Дорон Майерсдорф, успешная публичная зарядка говорит о больших шансах компании изменить работу электромобилей на глобальном уровне, чтобы водители больше не переживали о запасе хода и долгой зарядке. По его словам, "революция во времени зарядки" аккумуляторов электромобилей нужна для ускорения перехода человечества на более экологичный электротранспорт.

Ранее ученые разработали квантовую батарею, которая заряжается в 200 раз быстрее обычной. Их предлагают использовать в электромобилях будущего поколения.

Писали также, что в Европе представили самый дешевый электрокар Squad. Миниатюрный двухместный автомобиль имеет запас хода всего в 100 км, однако батарею можно заряжать при помощи солнечных панелей.