Інженери представили революційну технологію надшвидкого заряджання батарей (відео)

Акумулятор для електромобіля заряджається за 5 хвилин та витримує 1 000 циклів.

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Компанія з Ізраїлю StoreDot розробила нову технологію надшвидкого заряджання акумуляторних батарей під назвою "100in5". Інженери продемонстрували її на виставці EcoMotion Week 2022, передає сайт Insideevs.

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Під час заходу представники StoreDot у прямому ефірі за 5 хвилин зарядили повнорозмірну батарею кількістю енергії, якої електромобілю вистачить на 160 км їзди (100 миль). Усі параметри, враховуючи стан заряду, температуру, напругу та ємність демонструвалися в режимі реального часу, зараз їх можна переглянути в офіційному відеоролику.

В експерименті використали батарею розміром 300×100 мм, випущену на заводі EVE Energy в Китаї. Загалом її заряджали протягом 10 хвилин, за цей час вона зарядилася до 20 Агод, що перевищує цільовий показник ємності від 0% до 80%, встановлений для демонстрації. При цьому акумулятор жодного разу не нагрівався вище 33 градусів Цельсія, а це навіть нижче за рекомендовану робочу температуру, інші важливі параметри також зберігалися на оптимальному рівні.

StoreDot підготувала стратегічну технологічну програму "100inX", яка має значно збільшити дальність поїздок на електромобілях за рахунок збільшення швидкості зарядки батарей. До 2024 року стартап планує повністю реалізувати перший етап "100in5" (100 миль за 5 хвилин), до 2028 року — "100in3" (100 миль за 3 хвилини), до 2032 року — 100in2 (100 миль за 2 хвилини).

Якщо в інженерів усе вийде, заряджання електромобілів займатиме приблизно стільки часу, скільки заправка рідким паливом, що може кардинально змінити переваги споживачів. Наразі технологія StoreDot тестується світовими виробниками електромобілів, враховуючи Daimler Trucks, VinFast та Volvo Cars.

"Сьогоднішня демонстрація є успішним проходженням ще однієї віхи на амбітній технологічній дорожній карті StoreDot. У межах нашої інтенсивної програми розробки вже створені батареї, здатні витримувати понад 1 200 послідовних екстремально швидких циклів, і ми прагнемо отримати повнорозмірну батарею, що витримує 1 000 циклів, до кінця цього року", — заявив Ярон Фейн, віцепрезидент із досліджень і розробок у StoreDot.

Як додав генеральний директор StoreDot Дорон Маєрсдорф, успішне публічне заряджання говорить про великі шанси компанії змінити роботу електромобілів на глобальному рівні, щоб водії більше не переймалися запасом ходу та довгою зарядкою. За його словами, "революція в часі заряджання" акумуляторів електромобілів потрібна для прискорення переходу людства на більш екологічний електротранспорт.

Раніше вчені розробили квантову батарею, яка заряджається в 200 разів швидше за звичайну. Їх пропонують використовувати в електромобілях майбутнього покоління.

Писали також, що в Європі представили найдешевший електрокар Squad. Мініатюрний двомісний автомобіль має запас ходу всього 100 км, проте батарею можна заряджати за допомогою сонячних панелей.