Ученые разработали мощный аккумулятор для военной электроники: в чем его преимущества

Инженеры уверяют, что емкости переносной батареи хватит для зарядки 60 ноутбуков или другого критически важного оборудования.

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Компания Pravaig из Индии разработала портативную батарею, которую предлагают взять на вооружение НАТО. Характеристики нового оборудования обнародованы на официальном сайте.

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Устройство получило название Pravaig Field Pack ("полевой ранец"), по сути — это огромный power bank. Вес составляет 14 кг, габариты — 340x295x152 мм, поэтому один солдат может без особого труда носить его в рюкзаке Еще одной особенностью является высокая прочность и защита от погодных условий по стандарту IP67, т.е. от влаги, пыли, давления и перепадов температур (аккумулятор работает даже при 65 градусах по Цельсию).

Мощность Field Pack составляет 2,1 кВт-ч, стабилизированное выходное напряжение — 12 В, емкости заряда хватит, чтобы 60 раз зарядить MacBook. Для питания более сложных систем можно объединить несколько блоков в один комплекс при помощи специальных кабелей. Каждый аккумулятор оборудован двумя OLED-дисплеями, который показывают напряжение, емкость, уровень заряда, срок службы, температуру. Управлять аппаратом можно удаленно при помощи Bluetooth, SIM-карты, GPS, WiFi, и USB-подключения.

[ + – ] Переносная военная батарея Pravaig Field Pack [ + – ] Переносная военная батарея Pravaig Field Pack [ + – ] Переносная военная батарея Pravaig Field Pack [ + – ] Переносная военная батарея Pravaig Field Pack

Батарея предназначена для зарядки цифровых военных устройств прямо на поле боя, а также для обеспечения резервного питания оборудования. К примеру, полевая батарея может послужить для быстрого развертывания датчиков слежения, раннего оповещения об угрозах, систем коммуникации. Кроме того, разработчики предлагают использовать ее для поддержки боевой техники, такой как дроны, а также для координации тактических операций с участием нескольких систем вооружения.

"В настоящее время мы делаем прототипы и собираемся представить их на выставке Eurosatory 2022 в Париже, которая является глобальным событием профессионалов в области обороны и безопасности. У многих стран будет возможность увидеть эту технологию. Но наша цель — в будущем оснащать силы НАТО", — заявил представитель Pravaig Ипполит Бергер в официальном пресс-релизе, который приводит издание The Hindu.

Как пишет сайт Livemint, компания Pravaig выпускает батареи в сотрудничестве с крупными производителями военного оборудования для европейских армий M2M Factory & AMG Pro. Гендиректор AMG Pro Дэвид Амселлем заявил, что его сотрудники рассказали разработчикам о трудностях, с которыми солдаты сталкиваются в пустынях, лесах, городах и на заснеженных территориях, и это помогло найти эффективное решение.

"Pravaig реализовал это решение от концепции до создания за 60 дней, что является неслыханным результатом для мировой оборонной промышленности", — прокомментировал Джереми Карон, директор M2M Factory.

Ранее ученые создали мощную батарею из непривычного материала — берлинской лазури. Инновационный найтрий-ионный аккумулятор может заряжаться с 0% до 99% всего за 8 минут и выдерживает до 50 тысяч циклов, что значительно превышает показатели коммерческих литий-ионных аналогов.

Писали также, что химики из Великобритании создали батарею, которая может хранить избыточную энергию при помощи воздуха. В основе полисульфидно-воздушной проточной окислительно-восстановительной системы лежат две мембраны, которые и накапливают электричество из возобновляемых источников.