Вчені розробили потужний акумулятор для військової електроніки: в чому його переваги

Інженери запевняють, що місткості переносної батареї вистачить для зарядки 60 ноутбуків чи іншого критично важливого обладнання.

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Компанія Pravaig з Індії розробила портативну батарею, яку пропонують взяти на озброєння НАТО. Характеристики нового обладнання оприлюднені на офіційному сайті.

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Пристрій отримав назву Pravaig Field Pack ("польовий ранець"), по суті це величезний power bank. Вага становить 14 кг, габарити — 340x295x152 мм, тому один солдат може без особливих зусиль носити його в рюкзаку. Ще однією особливістю є висока міцність і захист від погодних умов за стандартом IP67, тобто від вологи, пилу, тиску та перепадів температур (акумулятор працює навіть за 65 градусів за Цельсієм).

Потужність Field Pack становить 2,1 кВт-год, стабілізована вихідна напруга — 12 В, місткості заряду вистачить, щоб 60 разів зарядити MacBook. Для живлення складніших систем можна поєднати кілька блоків в один комплекс за допомогою спеціальних кабелів. Кожен акумулятор обладнаний двома OLED-дисплеями, що показують напругу, місткість, рівень заряду, термін служби, температуру. Керувати апаратом можна віддалено за допомогою Bluetooth, SIM-карти, GPS, WiFi та USB-підключення.

[ + – ] Переносна військова батарея Pravaig Field Pack [ + – ] Переносна військова батарея Pravaig Field Pack [ + – ] Переносна військова батарея Pravaig Field Pack [ + – ] Переносна військова батарея Pravaig Field Pack

Батарея призначена для заряджання цифрових військових пристроїв прямо на полі бою, а також забезпечення резервного живлення обладнання. Наприклад, польова батарея може бути для швидкого розгортання датчиків стеження, раннього оповіщення про загрози, систем комунікації. Крім того, розробники пропонують використовувати її для підтримки бойової техніки, такої як дрони, а також для координації тактичних операцій за участю кількох систем озброєння.

"Зараз ми робимо прототипи й збираємося представити їх на виставці Eurosatory 2022 у Парижі, яка є глобальною подією професіоналів у галузі оборони та безпеки. Багато країн матиме змогу побачити цю технологію. Але наша мета — в майбутньому оснащувати сили НАТО", — заявив представник Pravaig Іпполит Бергер в офіційному пресрелізі, який наводить видання The Hindu.

Як пише сайт Livemint, компанія Pravaig випускає батареї у співпраці з великими виробниками військового обладнання для європейських армій M2M Factory & AMG Pro. Гендиректор AMG Pro Девід Амселлем заявив, що його співробітники розповіли розробникам про труднощі, з якими солдати стикаються в пустелях, лісах, містах та на засніжених територіях, і це допомогло знайти ефективне рішення.

"Pravaig реалізував це рішення від концепції до створення за 60 днів, що є нечуваним результатом для світової оборонної промисловості", — прокоментував Джеремі Карон, директор M2M Factory.

Раніше вчені створили потужну батарею з незвичного матеріалу — берлінської блакиті. Інноваційний найтрій-іонний акумулятор може заряджатися з 0% до 99% лише за 8 хвилин і витримує до 50 тисяч циклів, що значно перевищує показники комерційних літій-іонних аналогів.

Писали також, що хіміки з Великобританії створили батарею, яка може зберігати надмірну енергію за допомогою повітря. В основі полісульфідно-повітряної проточної окисно-відновної системи лежать дві мембрани, які накопичують електрику з відновлюваних джерел.