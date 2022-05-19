Квантовый компьютер IonQ Forte назван самым мощным: в чем его особенности

С помощью лазеров удалось устранить "шум", разрушающий зашифрованную информацию, и увеличить цепочку до 31 кубита. В результате выросла не только производительность, но и точность.

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Американская компания IonQ анонсировала квантовый компьютер нового поколения под названием Forte, который позиционируется как самый мощный в мире. Детали приводит сайт Business Wire.

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Квантовую систему снабдили передовой оптической технологией, повышающей точность и производительность. Технология акустооптического дефлектора (AOD) позволяет Forte динамически направлять лазерные лучи, управляющие квантовыми вентилями, на отдельные ионы. В результате "шум", то есть влияние окружающей среды, снижается, квантовые частицы остаются более стабильными и не теряют зашифрованную информацию. AOD может направлять до 40 отдельных ионных кубитов, и в настоящее время взаимодействует с 31 из них.

Снижение уровня шума также позволяет разработчикам создавать более длинные цепочки захваченных ионов, сохраняя точность, что очень важно для масштабирования квантовых компьютеров. Квантовый компьютер получился гибким, поэтому конфигурацию кубитов и вентилей (логических затворов), можно менять в соответствии с поставленными задачами и характером вычислений, которые необходимо выполнить пользователям.

"IonQ Forte является еще одним доказательством того, что высокопроизводительные квантовые компьютеры могут быть спроектированы и построены таким образом, чтобы одновременно улучшались как количество кубитов, так и точность логического элемента. Мы ожидаем, что это приведет к квантовым компьютерам с увеличивающимся числом алгоритмических кубитов, что позволит искать решения самых сложных проблем нашего времени", — заявил технический директор IonQ Юнгсан Ким.

Forte стал вторым после Aria квантовым компьютером IonQ с емкостью до 32 кубитов. Ожидается, что избранным разработчикам предоставят доступ к новой системе до конца 2022 года, а в следующем году воспользоваться им сможет широкий круг клиентов. До этого компания объявила об открытии доступа к исходному коду своих шлюзов, чтобы упростить разработку ПО.

В марте IonQ представила стандартный тест производительности для оценки эффективности квантового компьютера по другим показателям, помимо количества физических кубитов. Примерно за месяц до того компания сообщила о разработке вентиля Тоффоли N-кубитов — нового способа одновременной работы со многими подключенными кубитами благодаря многокубитной связи.

Ранее писали, что Intel готовится к массовому производству кубитов на чипах. Новая технология должна значительно упростить создание квантовых компьютеров.

Сообщали также, что в Японии создадут квантовый компьютер из бриллиантов, способных хранить миллиарды терабайт данных. Исследователи научились искусственно выращивать рекордно большие пластины площадью в 2 квадратных дюйма.