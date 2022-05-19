Квантовий комп'ютер IonQ Forte названий найпотужнішим: у чому його особливості

За допомогою лазерів вдалося усунути "шум", що руйнує зашифровану інформацію, і збільшити ланцюжок до 31 кубіту. В результаті зросла як продуктивність, так і точність.

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Американська компанія IonQ анонсувала квантовий комп'ютер нового покоління під назвою Forte, який позиціюють як найпотужніший у світі. Деталі наводить сайт Business Wire.

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Квантову систему забезпечили передовою оптичною технологією, що підвищує точність та продуктивність. Технологія акустооптичного дефлектора (AOD) дозволяє Forte динамічно спрямовувати лазерні промені, що керують квантовими вентилями, на окремі іони. В результаті "шум", тобто вплив навколишнього середовища, знижується, квантові частинки залишаються стабільнішими й не втрачають зашифровану інформацію. AOD може спрямовувати до 40 окремих іонних кубітів, і тепер взаємодіє з 31 з них.

Зниження рівня шуму також дозволяє розробникам створювати довші ланцюжки захоплених іонів, зберігаючи точність, що дуже важливо для масштабування квантових комп'ютерів. Квантовий комп'ютер вийшов гнучким, тому конфігурацію кубітів і вентилів (логічних затворів) можна змінювати відповідно до поставлених завдань і характеру обчислень, які необхідно виконати користувачам.

"IonQ Forte є ще одним доказом того, що високопродуктивні квантові комп'ютери можуть спроєктувати й побудувати так, щоб одночасно покращувалися як кількість кубітів, так і точність логічного елемента. Ми очікуємо, що це призведе до квантових комп'ютерів з числом алгоритмічних кубітів, що збільшується, що дозволить шукати розв'язання найскладніших проблем нашого часу", — заявив технічний директор IonQ Юнгсан Кім.

Forte став другим після Aria квантовим комп'ютером IonQ з місткістю до 32 кубітів. Очікують, що обраним розробникам нададуть доступ до нової системи до кінця 2022 року, а наступного року скористатися ним зможе широке коло клієнтів. До цього компанія оголосила про відкриття доступу до коду своїх шлюзів, щоб спростити розробку ПЗ.

У березні IonQ представила стандартний тест продуктивності з метою оцінки ефективності квантового комп'ютера за іншими показниками, крім кількості фізичних кубітів. Приблизно місяць тому компанія повідомила про створення вентиля Тоффолі N-кубітів — нового способу одночасної роботи з багатьма підключеними кубітами завдяки багатокубітному зв'язку.

Раніше писали, що Intel готується до масового виробництва кубітів на чипах. Нова технологія має спростити створення квантових комп'ютерів.

Повідомляли також, що в Японії створять квантовий комп'ютер із діамантів, здатних зберігати мільярди терабайтів даних. Дослідники навчилися штучно вирощувати рекордно великі пластини площею 2 квадратні дюйми.