У Японії створять квантовий комп'ютер із діамантів, здатних зберігати мільярди терабайтів даних

Одна штучно вирощена алмазна пластина може вмістити стільки ж даних, скільки вміщує 1 млрд дисків Blu-Ray.

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У Японії дослідники навчилися створювати великі алмазні пластини, які можна використовувати у квантових комп'ютерах. Деталі проєкту оприлюднив сайт Techradar.

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Технології для випуску чистих штучних алмазів вже існують, проте їхній розмір становить максимум 4 квадратні міліметри. Японська ювелірна фірма Adamant Namiki Precision Jewelry у співпраці з вченими з Університетом Саги на Кюсю представила новий метод, який дозволяє виробляти алмазні пластини площею 2 квадратні дюйми (близько 13 квадратних сантиметрів) — вироби отримали назву "діаманти Кензан" (Kenzan).

Алмази, отримані в результаті попередніх дослідів, ювеліри забракували через надто високий вміст азоту, і згодом їм вдалося розв'язати цю проблему. Замість засіву алмазними мікроголками команда скористалася методом ступінчастого потокового зростання, коли атоми на пластині розподіляються до природних країв сходинок між сусідніми рівнями атомних площин. Для основи вони підібрали сапфірову підкладку з іридієвою плівкою, яка завдяки ступінчастій структурі дозволяє вирощувати алмази за високих температур і тиску, уникаючи появи тріщин під час охолодження і зводячи до мінімуму поглинання азоту.

[ + – ] Пластина з діамантів Кензан

Традиційні комп'ютери використовують процесори з чипами з кремнію, який розробники намагаються замінити на алмаз — найтвердіший матеріал на планеті й чудовий провідник тепла. За словами вчених, завдяки чистоті та досить великим розмірам "Діаманти Кензан" можна використовувати для зберігання інформації під час квантових обчислень, адже на одній 2-дюймовій пластині поміститься стільки ж даних, скільки на мільярді дисків Blu-Ray, тобто як мінімум 24 млн терабайтів.

Adamant Namiki планує випустити Kenzan Diamond у продаж у 2023 році. Тим часом компанія вже працює над створенням алмазних пластин розміром 4 дюйми, які дозволять квантовим комп'ютерам зберігати ще більше даних.

Тим часом Intel збирається масово виробляти кубіти для квантових комп'ютерів. Компанія навчилася розміщувати їх на кремнії та "відливати" на тому ж обладнанні, що й чипи для звичайних комп'ютерів.

Нещодавно стало відомо, що у США фізики намагаються збільшити потужність комп'ютерів за допомогою атомного гравіювання. Технологія дозволяє обробляти пластини з великою точністю, видаляючи атоми шар за шаром, та збільшити кількість транзисторів на чипах.