Умный антивирус выявляет и уничтожает вредоносное ПО за 0,3 секунды - это рекорд

Система мгновенно устраняет компьютерные вирусы, однако пока не все файлы пользователей удается спасти.

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Ученые из Великобритании разработали систему искусственного интеллекта, которая быстро обнаруживает и уничтожает программы-вирусы. Об этом изобретении пишет издание Education Technology.

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Сотрудники Университета Кардиффа придумали новый метод борьбы с кибератаками в реальном времени в сотрудничестве с Airbus — одной из самых крупных авиастроительных компаний мира.

В основе инструмента лежит самостоятельный мониторинг и прогнозирование поведения вредоносного ПО. ИИ запускает на компьютерах симуляции вирусных программ и учится менее чем за секунду предсказывать их поведение в будущем. В то же время, для успешной работы традиционного антивирусного ПО экспертам необходимо изучать новые "вирусы" и регулярно добавлять в базы их особые цифровые признаки (сигнатуры).

"Проблема в том, что авторы вредоносных программ просто нарежут и изменят код, поэтому на следующий день код будет выглядеть по-другому и не будет обнаружен антивирусной программой. Мы хотим знать, как ведет себя каждая часть вредоносного ПО, поэтому, когда оно начинает атаковать систему, например, открывает порт, создает процесс или загружает некоторые данные в определенном порядке, оно оставляет "отпечаток" (fingerprint), по которому мы можем затем создать поведенческий профиль".

Чтобы испытать новый метод, исследователи создали виртуальную вычислительную среду для группы часто используемых ноутбуков, на каждом из которых одновременно запустили до 35 приложений для имитации нормального поведения, а затем добавили тысячи образцов вредоносных программ. Как показали тесты, ИИ успешно предотвращает повреждение до 92% файлов на компьютере, а уничтожение вредоносного ПО при этом занимает в среднем 0,3 секунды.

По словам руководителя проекта Матильды Роде, главы отдела инноваций и скаутинга в Airbus, система позволит защитить компьютеры, ноутбуки, умные колонки, электронику автомобилей, холодильники, устройства "Интернета вещей" и многое другое. Разработчики, считают, что их метод в лучшую сторону изменит устоявшиеся подходы к кибербезопасности, особенно в школах, университетах и других учреждениях, которые подвержены высокому риску "заражения". Однако прежде, ученым необходимо повысить точность системы перед тем, как представить ее для повсеместного использования.

Ранее стало известно, что военные США учат ИИ воевать против армии России, анализируя ее действия в Украине. В дальнейшем технология призвана помочь украинцам эффективнее обороняться от ВС РФ.

Писали также, что искусственный интеллект "сливает" ключи от криптовалютных кошельков. Инструмент Copilot учится на чужих образцах кода, которые хранятся в открытом доступе, иногда среди них попадаются адреса виртуальных счетов с криптовалютой и данные для входа, которые могут попасть в чужие руки.