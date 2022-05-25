Розумний антивірус виявляє та знищує шкідливе ПЗ за 0,3 секунди — це рекорд

Система миттєво усуває комп'ютерні віруси, проте поки не всі файли користувачів вдається врятувати.

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Вчені з Великобританії розробили систему штучного інтелекту, яка швидко виявляє та знищує програми-віруси. Про цей винахід пише видання Education Technology.

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Співробітники Кардіффського університету вигадали новий метод боротьби з кібератаками в реальному часі у співпраці з Airbus — однією з найбільших авіабудівних компаній світу.

В основі інструменту лежить самостійний моніторинг та прогнозування поведінки шкідливого ПЗ. ШІ запускає на комп'ютерах симуляції вірусних програм і вчиться менш ніж за секунду передбачати їхню поведінку в майбутньому. Водночас для успішної роботи традиційного антивірусного програмного забезпечення експертам необхідно вивчати нові "віруси" і регулярно додавати в бази їхні особливі цифрові ознаки (сигнатури).

"Проблема в тому, що автори шкідливих програм просто наріжуть і змінять код, тому наступного дня код матиме інший вигляд і його не виявить антивірусна програма. Ми хочемо знати, як поводиться кожна частина шкідливого програмного забезпечення, тому, коли воно починає атакувати систему, наприклад, відкриває порт, створює процес або завантажує деякі дані в певному порядку, воно залишає "відбиток" (fingerprint), за яким ми можемо потім створити поведінковий профіль.

Щоб випробувати новий метод, дослідники створили віртуальне обчислювальне середовище для групи ноутбуків, які часто використовують, на кожному з яких одночасно запустили до 35 додатків для імітації нормальної поведінки, а потім додали тисячі зразків шкідливих програм. Як показали тести, ШІ успішно запобігає пошкодженню до 92% файлів на комп'ютері, а знищення шкідливого програмного забезпечення водночас займає в середньому 0,3 секунди.

За словами керівниці проєкту Матільди Роде, голови відділу інновацій та скаутингу в Airbus, система дозволить захистити комп'ютери, ноутбуки, розумні колонки, електроніку автомобілів, холодильники, пристрої "Інтернету речей" та багато іншого. Розробники вважають, що їхній метод на краще змінить усталені підходи до кібербезпеки, особливо в школах, університетах та інших установах, які піддаються високому ризику "зараження". Проте, вченим необхідно підвищити точність системи перед тим, як представити її для повсюдного використання.

Раніше стало відомо, що військові США вчать ШІ воювати проти армії Росії, аналізуючи її дії в Україні. Надалі технологія покликана допомогти українцям ефективніше захищатись від ЗС РФ.

Писали також, що штучний інтелект "зливає" ключі від криптовалютних гаманців. Інструмент Copilot навчається на чужих зразках коду, які зберігають у відкритому доступі, іноді серед них трапляються адреси віртуальних рахунків із криптовалютою та дані для входу, які можуть потрапити в чужі руки.