США выступают против отключения России от глобального Интернета

Госдеп призвал технологические компании не ограничивать Интернет в стране-агрессоре, чтобы у россиян оставался доступ к правдивой информации.

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США призвали ответственные стороны не отключать Интернет в РФ, чтобы у жителей страны-агрессора сохранился свободный доступ к независимой информации. Об этом во время брифинга заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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"Мы призвали посредников со всего мира не отключать Россию от Интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а Интернет оставался свободным и открытым внутри самой России", — в частности, сказал пресс-секретарь Госдепа.

По словам Прайса, цель США — сделать так, чтобы информационная обстановка в РФ не ухудшилась. Для этого, как считает пресс-секретарь, надо исключить возможность "интернет-блэкаутов" в стране.

При этом Прайс рассказал о закрытии оппозиционных СМИ в РФ и подчеркнул важность проявления солидарности с теми журналистами, кто освещает российскую агрессию в Украине.

В то же время, сегодня российские СМИ сообщили, что ряд интернет-провайдеров в РФ получили от Google уведомления об отключении серверов Google Global Cache, позволяющих ускорить загрузку сервисов. В то же время, на сетях крупнейших российских операторов это оборудование продолжает работать. Договор на обслуживание сервисов, в частности, разорвали с оренбургским провайдером "Радиосвязь" и провайдером "МФТИ Телеком", находящимся в санкционных списках.

При этом представитель "Ростелекома", крупнейшего российского оператора, рассказал журналистам, что в компании не наблюдают отключений работы серверов Google Global Cache. Проблем с работой серверов нет также у МТС и "МегаФона".

Напомним, в России не могут справиться с хакерскими атаками на сайты госкомпаний и ведомств. Хактивисты продолжают наносить DDoS-атаки при помощи таких инструментов, как VPN, Proxy, гаджеты с российскими IP-адресами, объединенные в бот-сети.

Ранее стало известно, что Путин пожаловался на мощные кибератаки, назвав их кибервойной против России.