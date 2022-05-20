Против РФ развязали масштабную кибервойну, — Путин (видео)

По словам российского президента, количество кибератак в отношении Москвы увеличилось после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

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Против Российской Федерации развязали масштабную войну в киберпространстве. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности РФ, которое проходило 20 мая, заявил российский президент Владимир Путин.

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По его словам, в последнее время в несколько раз увеличилось число кибератак, которые направлены против России.

Усиление атак в киберпространстве Владимир Путин связывает с полномасштабной войной, которую он развязал против Украины.

"Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет, именно все последние годы. Ну а с началом специальной военной операции на Донбассе, в Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными", — посетовал президент страны-агрессора.

Кибератаки на российскую инфраструктуру Владимир Путин окрестил "настоящей агрессией и войной". Как утверждает глава РФ, атаки в киберпространстве скоординировано осуществляются из разных стран, и в этом контексте он предположил, что за ними могут стоять иностранные государственные структуры.

Хакеры, по словам Путина, пытаются вывести из строя интернет-ресурсы, чтобы у россиян не было доступа к информации.

"В ход идут самые современные алгоритмы и комбинированные технологии, применяется все более сложное программное обеспечение, способное поражать устройства, использующие различные операционные системы. Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы", — продолжил Путин и добавил, что страны Запада в условиях международных санкций прекратили поставки технического оборудования и осуществляют блокировки ПО после его обновления.

[ + – ] Путин пожаловался на масштабные кибератаки против РФ

Напомним, 18 мая в СМИ появилась информация, что Китай проводит кибератаки против авиационно-космических предприятий РФ. По данным журналистов, впервые действия группировки Space Pirates были зафиксированы в 2017 году, после чего хакеры периодически атаковали предприятия, подконтрольные Дмитрию Рогозину.

Также сообщалось, что российская группировка Killnet объявила кибервойну 10 странам. В заявлении киберпреступников сказано, что хакерские атаки будут направлены против государств, которые поддерживают Украину в полномасштабной войне против РФ.