Проти РФ розв'язали масштабну кібервійну, — Путін (відео)

За словами російського президента, кількість кібератак щодо Москви збільшилася після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Проти Російської Федерації розв'язали масштабну війну в кіберпросторі. Про це під час засідання Ради Безпеки РФ, яке проходило 20 травня, заявив російський президент Володимир Путін.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, останнім часом у кілька разів збільшилася кількість кібератак, спрямованих проти Росії.

Посилення атак у кіберпросторі Володимир Путін пов'язує із повномасштабною війною, яку він розв'язав проти України.

"Кількість кібератак на російську інформаційну інфраструктуру всі останні роки постійно зростає, саме всі останні роки. Ну а з початком спеціальної військової операції на Донбасі, в Україні виклики в цій сфері стали ще гострішими і серйознішими, масштабнішими", — нарікав президент країни-агресора.

Кібератаки на російську інфраструктуру Володимир Путін охрестив "справжньою агресією і війною". Як стверджує глава РФ, атаки в кіберпросторі скоординовано здійснюються з різних країн, і в цьому контексті він припустив, що за ними можуть стояти іноземні державні структури.

Хакери, за словами Путіна, намагаються вивести з ладу інтернет-ресурси, щоб росіяни не мали доступу до інформації.

"У хід йдуть найсучасніші алгоритми та комбіновані технології, застосовується все складніше програмне забезпечення, здатне вражати пристрої, що використовують різні операційні системи. Уже сьогодні можна сказати, що кіберагресія проти нас, як і загалом санкційний наскок на Росію, провалилися. Загалом, ми були готові до цієї атаки, і це результат тієї системної роботи, яка велася останніми роками", — продовжив Путін і додав, що країни Заходу в умовах міжнародних санкцій припинили постачання технічного обладнання і здійснюють блокування ПЗ після його оновлення.

[ + – ] Путін поскаржився на масштабні кібератаки проти РФ

Нагадаємо, 18 травня у ЗМІ з'явилася інформація, що Китай проводить кібератаки проти авіаційно-космічних підприємств РФ. За даними журналістів, уперше дії угруповання Space Pirates були зафіксовані у 2017 році, після чого хакери періодично атакували підприємства, підконтрольні Дмитру Рогозіну.

Також повідомлялося, що російське угруповання Killnet оголосило кібервійну 10 країнам. У заяві кіберзлочинців сказано, що атаки хакерів будуть спрямовані проти держав, які підтримують Україну в повномасштабній війні проти РФ.