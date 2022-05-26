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Діджитал Російсько-українська війна

США виступають проти відключення Росії від глобального інтернету

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Фото: unsplash.com | У росіян має зберігатися доступ до правдивої інформації, вважають у Держдепі

Держдеп закликав технологічні компанії не обмежувати інтернет у країні-агресорі, щоб у росіян залишався доступ до правдивої інформації.

США закликали відповідальні сторони не відключати інтернет в РФ, щоб у жителів країни-агресора зберігся вільний доступ до незалежної інформації. Про це під час брифінгу заявив голова пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс.

"Ми закликали посередників з усього світу не відключати Росію від інтернету, щоб інформація продовжувала надходити в країну, а інтернет залишався вільним і відкритим усередині самої Росії", — сказав прессекретар Держдепу.

За словами Прайса, мета США зробити так, щоб інформаційна ситуація в РФ не погіршилася. Для цього, як вважає прессекретар, треба унеможливити "інтернет-блекаутів" у країні.

При цьому Прайс розповів про закриття опозиційних ЗМІ в РФ і наголосив на важливості прояву солідарності з тими журналістами, хто висвітлює російську агресію в Україні.

У той же час, сьогодні російські ЗМІ повідомили, що низка інтернет-провайдерів в РФ отримали від Google повідомлення про відключення серверів Google Global Cache, які дозволяють прискорити завантаження сервісів. На мережах найбільших російських операторів це обладнання продовжує працювати. Договір на обслуговування сервісів, зокрема, розірвали з оренбурзьким провайдером "Радіозв'язок" і провайдером "МФТІ Телеком", що перебуває в списках санкцій.

При цьому представник Ростелекому, найбільшого російського оператора, розповів журналістам, що в компанії не спостерігають відключень роботи серверів Google Global Cache. Проблем із роботою серверів немає також в МТС і "Мегафона".

Нагадаємо, в Росії не можуть впоратися з хакерськими атаками на сайти держкомпаній та відомств. Хактивісти продовжують наносити DDoS-атаки за допомогою таких інструментів як VPN, Proxy, гаджети з російськими IP-адресами, об'єднані в бот-мережі.

Раніше стало відомо, що Путін поскаржився на потужні кібератаки, назвавши їх кібервійною проти Росії.