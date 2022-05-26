Ученые нашли способ добычи лития для аккумуляторов из воды (видео)

Специальные наночастицы позволяют легко и быстро извлекать ценный металл из промышленных стоков при помощи магнитов.

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Сотрудники Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики США тестируют новый метод добычи лития из воды. Подробности исследования раскрыли на сайте научного учреждения.

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Американские исследователи решили использовать магнитные наночастицы на основе железа, окруженные адсорбирующей оболочкой, которая фиксируется на металлах, которые попадают в воду в результате различных промышленных процессов. Как только железные элементы попадают в жидкость, то притягивают к себе кусочки лития и связываются с ними, после чего "улов" вытаскивают при помощи магнитного сепаратора. После извлечения наночастицы можно перезарядить и использовать снова.

Литий является важным компонентом литий-ионных аккумуляторов, которые питают различных устройств от смартфонов для автомобилей, а также многих электронных и энергетических технологий. По прогнозам, к 2028 году мировой рынок лития достигнет $8,2 млрд, но в США этого металла добывается мало. Новая технология позволит американцам быстрый и дешевый способ добычи, который поможет избежать дефицита и снизить расходы.

По словам ученых, литий содержится в воде на геотермальных электростанциях или в воде, которую поднимают на поверхность во время добычи нефти и газа, поэтому добыча металла может повысить рентабельность производства энергии. Наночастицы также можно запускать в стоки опреснительных установок и даже в морскую воду. Магнитное вылавливание гораздо быстрее традиционных методов добычи, которые предусматривают закачку подземных вод в большие пруды с ее последующим испарением — этот процесс занимает месяцы, если не годы, к тому же происходят в основном в засушливых регионах.

В настоящее время лаборатория запатентовала технологию добычи лития из воды и продолжает развивать технологию в партнерстве с компанией Moselle Technologies, которая получила лицензию и уже планирует испытать ее в нескольких местах. Кроме того, ученые проводят испытания в месторождениях нефти и газа, а также сотрудничают с другими партнерами для оценки коммерческого использования технологии штате Невада и Канаде.

Еще представители Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории модифицируют оболочку наночастицы, чтобы научиться вылавливать другие дорогостоящие элементы и минералы, используемые в энергетических технологиях, медицинских устройствах визуализации, электронике и многом другом. Вместе с Moselle и Geo40 они пытаются извлечь частицы цезия и сурьмы из рассолов на геотермальной электростанции в Новой Зеландии.

Отметим, что это не первая попытка ученых добывать литий из воды. В прошлом году сотрудники Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) разработали метод извлечения лития высокой чистоты из морской (соленой) воды.

Ранее мы сообщали, что недавнее исследование показало: литий-ионные аккумуляторы могут работать до 100 лет. Компания Tesla разрабатывает новую конструкцию батарей для электромобилей, которая призвана увеличить плотность энергии и уменьшить габариты.

Писали также, что в Японии изобрели литий-воздушная батарея с рекордной плотностью энергии — более 500 Втч/кг. По мнению разработчиков, она значительно увеличит запас хода электротранспорта, уменьшив при этом вес.

До этого американская компания Natron создала мощную батарею из берлинской лазури. Благодаря непривычному материалу натрий-ионный аккумулятор выдерживает 50 000 циклов, а заряжается до 99% всего за 8 минут.